偷竊後退貨370次 康州男詐騙家得寶30萬元

家得寶（Home Depot）。（美聯社）

聯邦檢察官 表示，康乃狄克州26歲男子柯斯塔-莫塔(Alexandre Henrique Costa-Mota)走遍數州的家具建材行「家得寶」(Home Depot)，逕自搬走昂貴的門，隨後在沒有收據的情況下「退貨」至少370次，不法獲利達30 萬元。

羅德島州 普羅維登斯(Providence)檢察官辦公室2日表示，羅德島州聯邦法院的一位法官代表柯斯塔-莫塔提出無罪抗辯，指控柯斯塔-莫塔犯下電信詐欺和圖謀犯下電信欺詐；柯斯塔-莫塔被拘留，不得保釋。

檢方表示，柯斯塔-莫塔打扮成包商，空手進入家得寶，並將至少一扇單價數百元的門裝上大型購物車，帶到服務台，然後在缺乏收據的情況下辦理「退貨」。

家得寶將退款以禮物卡的形式退給柯斯塔-莫塔，而他再到下一間家得寶兌現。

法院文件指出，家得寶的政策允許顧客在無收據的情況下退貨，但需要第三方驗證等認證程序，以免顧客鑽漏洞。

訴狀寫道，就此案而言，被告顯然利用駕照 及其他偽造的相片證件處理退貨事宜。

家得寶官網寫道：「缺乏收據辦理退貨的情況，必須提供駕照，或有照片的官方證件，退貨以禮物卡的形式返還金額，並需經第三方系統驗證。」

檢方指出，若退貨不成功，柯斯塔-莫塔則會直接帶走這些商品，前往下一間家得寶故技重施。

柯斯塔-莫塔在2021年6月到2022年2月期間，在羅德島、康乃狄克、麻州、緬因、馬里蘭、賓州、紐約和新澤西州的家得寶共詐騙370次，不法獲利達30萬元。