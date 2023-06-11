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油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段坍塌

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油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

編譯茅毅／即時報導
I95號洲際公路的費城市部分路段，11日發生嚴重坍塌。（美聯社）
I95號洲際公路的費城市部分路段，11日發生嚴重坍塌。（美聯社）

多家媒體11日報導，當天當地時間上午，有美國「東北走廊」之稱的「95號洲際公路」（I-95）賓州費城高架路段，據稱在1輛裝載汽油的油罐車於橋下起火引發熊熊大火後，出現部分坍塌。

費城消防局表示，一早6點22分就接獲通報，指稱1輛車發生大火。美聯社引述美國運輸部發言人魯道夫（Brad Rudolph）報導，約6點15分，北上路段的橋下發出巨響，不久就坍塌。該局中隊長鮑默（Derrick Bowmer）說，在上午9點前不久，前述高架路段的橋下傳出爆炸。坍塌可能肇因於事故破壞、一些燃料或天然氣管線的溢出物。

地方官員表示，南北向的I-95是全美最繁忙公路之一，連接緬因州至佛羅里達州和東岸沿線的主要城市。美東時間11日下午，該公路在費城的路段仍是雙向封閉。鑑於這條共跨越15州的公路，經過人口稠密的美國東北地區，因此恐怕使沿線交通陷入混亂。

運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg ）說，I-95的封閉，將對該地區及費城市造成「嚴重影響」。運輸官員亦提醒民眾，交通將面臨大規模延誤與街道封閉，呼籲駕駛避開費城市的東北區。據報導，尚未傳出傷亡。白宮發言人尚皮耶說，總統拜登已聽取相關簡報，並指示聯邦政府提供州和地方官員協助。

I95號洲際公路的費城市部分路段，11日發生嚴重坍塌。（美聯社）
I95號洲際公路的費城市部分路段，11日發生嚴重坍塌。（美聯社）
I95號洲際公路的費城市部分路段，11日發生嚴重坍塌。（美聯社）
I95號洲際公路的費城市部分路段，11日發生嚴重坍塌。（美聯社）

費城 拜登 白宮

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