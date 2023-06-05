我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

女兒和孫女在機上 侵犯華府領空飛機主人：凶多吉少

小客機闖華府禁區墜毀 軍方否認擊落

編譯陳韻涵／綜合4日電
F-16戰機群試圖與小飛機的駕駛通聯，並以閃焰引起機師注意。圖為一架美國空軍戰機在南韓演習時發射「閃焰」。(美聯社)
F-16戰機群試圖與小飛機的駕駛通聯，並以閃焰引起機師注意。圖為一架美國空軍戰機在南韓演習時發射「閃焰」。(美聯社)

一架小型商務客機4日闖入華府禁航區，美軍F-16戰鬥機群緊急升空，並以超音速飛行，巨大音爆聲響傳遍首都地區；小飛機後來墜毀維吉尼亞州山區，軍方否認擊落。飛行追蹤網站顯示，這架飛機失速急墜。熟悉調查過程的消息人士透露，失事飛機上有四人，飛機失事地點距離原目的地差距315哩。

聯邦航空管理局(FAA)表示，一架Cessna 560 Citation V噴射機4日從田納西州伊莉莎白鎮(Elizabethtown)起飛，原定飛往紐約長島的麥克阿瑟機場(MacArthur Airport)，卻在飛抵長島時，掉頭飛向華府。

北美防空司令部(NORAD)發布聲明指出，F-16戰機群下午3時20分從馬里蘭州安德魯聯合基地緊急升空，「獲准以超音速航行」，以致音爆巨響響徹華府地區。

NORAD表示，F-16戰機群試圖與這架小飛機的駕駛通聯，並以閃焰引起機師注意，但機師不回應；大眾可能看見在安全情況下噴射的閃焰，對攔截目標及地面人員都不會造成危害。

官員表示，F-16戰機群並未擊落這架飛機，當小飛機駕駛不回應且未安全飛行，軍機緊急升空是FAA正常程序。

下午3時30分，小飛機墜毀於維吉尼亞州蒙地貝婁(Montebello)附近的聖瑪莉荒地(St. Mary's Wilderness)，該處屬於喬治華盛頓國家森林山區。 

維吉尼亞州警表示，州與地方當局的搜索行動當天傍晚仍持續進行。

這架墜毀的飛機註冊在「墨爾本Encore汽車公司」(Encore Motors of Melbourne Inc)名下，該公司總裁芭芭拉‧隆佩爾(Barbara Rumpel)不予置評。

該公司老闆、佛州商人隆佩爾(John Rumpel)表示，他的一家人都在失事飛機上，包括他的女兒、孫子和保母。

隆佩爾說：「我們對失事情況一無所知，正與FAA溝通。」

特勤局表示，軍機緊急升空之際，拜登總統在安德魯聯合基地與弟弟打高爾夫球，這起事件並未影響拜登當天的行程。

美軍F-16戰鬥機群4日下午從馬里蘭州安德魯聯合基地緊急升空，攔截一架闖入華府禁...
美軍F-16戰鬥機群4日下午從馬里蘭州安德魯聯合基地緊急升空，攔截一架闖入華府禁航區的小飛機。(美聯社)

維吉尼亞州 華府 長島

上一則

氣候變遷 俄勒岡法院：21青年有權告聯邦

下一則

小飛機違規闖華府後墜毀 拜登當時人在白宮打小白球

延伸閱讀

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機
飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯
謊稱離境入機場禁區送行 港女判囚4周緩刑2年

謊稱離境入機場禁區送行 港女判囚4周緩刑2年
阿聯酋巨無霸A380機型抵峇里島 民眾搶拍留念

阿聯酋巨無霸A380機型抵峇里島 民眾搶拍留念

熱門新聞

拜登總統在空軍學院畢業典禮講台上摔倒。(擷自推特)

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

2023-06-01 15:40
路易斯安納州New Iberia鎮上一家Arby's連鎖餐廳發生駭人慘案，亞裔女經理被發現凍死於該餐廳的冷凍庫。(Getty Images)

Arby's亞裔經理凍死餐廳冷凍庫 門上有血印 家人提告

2023-05-31 14:28
目標百貨為迎接「驕傲月」陳列LGBTQ+性別多元商品，遭部分顧客強烈反彈、推倒店內陳列、甚至與店員發生衝突。目標百貨如今決定將部分商品從店內移除。(美聯社)

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

2023-05-29 13:42
法庭示意圖。(Sora Shimazaki@Pexels)

被陰了…律師用ChatGPT資料打官司 結果判例全是AI胡謅

2023-05-28 12:43
矽谷「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(中)抵達監獄。(路透)

「惡血騙局」女主角荷姆斯入獄 她今天穿這樣

2023-05-30 16:10
空軍一位軍官日前出席研討會時表示，在美軍策畫的一次虛擬測試中，人工智慧（AI）控制的空軍無人機決定「殺死」操作人員，以防止干擾它努力完成任務。資料照片。（Getty Images）

衛報：美軍實驗AI無人機 在模擬中「殺死礙事的操作員」

2023-06-02 04:45

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機