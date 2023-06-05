小客機闖華府禁區墜毀 軍方否認擊落

F-16戰機群試圖與小飛機的駕駛通聯，並以閃焰引起機師注意。圖為一架美國空軍戰機在南韓演習時發射「閃焰」。(美聯社)

一架小型商務客機4日闖入華府 禁航區，美軍F-16戰鬥機群緊急升空，並以超音速飛行，巨大音爆聲響傳遍首都地區；小飛機後來墜毀維吉尼亞州 山區，軍方否認擊落。飛行追蹤網站顯示，這架飛機失速急墜。熟悉調查過程的消息人士透露，失事飛機上有四人，飛機失事地點距離原目的地差距315哩。

聯邦航空管理局(FAA)表示，一架Cessna 560 Citation V噴射機4日從田納西州伊莉莎白鎮(Elizabethtown)起飛，原定飛往紐約長島 的麥克阿瑟機場(MacArthur Airport)，卻在飛抵長島時，掉頭飛向華府。

北美防空司令部(NORAD)發布聲明指出，F-16戰機群下午3時20分從馬里蘭州安德魯聯合基地緊急升空，「獲准以超音速航行」，以致音爆巨響響徹華府地區。

NORAD表示，F-16戰機群試圖與這架小飛機的駕駛通聯，並以閃焰引起機師注意，但機師不回應；大眾可能看見在安全情況下噴射的閃焰，對攔截目標及地面人員都不會造成危害。

官員表示，F-16戰機群並未擊落這架飛機，當小飛機駕駛不回應且未安全飛行，軍機緊急升空是FAA正常程序。

下午3時30分，小飛機墜毀於維吉尼亞州蒙地貝婁(Montebello)附近的聖瑪莉荒地(St. Mary's Wilderness)，該處屬於喬治華盛頓國家森林山區。

維吉尼亞州警表示，州與地方當局的搜索行動當天傍晚仍持續進行。

這架墜毀的飛機註冊在「墨爾本Encore汽車公司」(Encore Motors of Melbourne Inc)名下，該公司總裁芭芭拉‧隆佩爾(Barbara Rumpel)不予置評。

該公司老闆、佛州商人隆佩爾(John Rumpel)表示，他的一家人都在失事飛機上，包括他的女兒、孫子和保母。

隆佩爾說：「我們對失事情況一無所知，正與FAA溝通。」