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罷工前兆？勞資薪酬協商談不攏 洛杉磯等美西港口作業停擺

編譯黃淑玲／綜合外電
洛杉磯港。 （路透）
洛杉磯港。 （路透）

彭博資訊報導，美國西岸包括洛杉磯港在內的多個港口碼頭，因為勞資雙方關於碼頭工人薪資冗長的談判談不攏，周五（2日）開始出現作業中斷情況。

資方談判代表「太平洋海事協會」（PMA）發布聲明指控，勞方代表「國際海岸和倉庫工會」（ILWU）的會員「實際上已經讓洛杉磯與長堤港複合港區的一些碼頭作業停擺」。PMA表示，類似的勞工抵制行動「也發生在奧克蘭、Tacoma、西雅圖、Hueneme等港口，若不是已經告成碼頭關閉，就是作業受到嚴重影響。」

工會組織ILWU在洛杉磯-長堤港區的分會則是說，港口的貨櫃作業仍舊持續，然而他們在南加州的約1.2萬名工會會員「站穩立場，向海運業者和碼頭營運商發出不滿之聲」。工會強調，會員們「仍在與海運商和碼頭營運商艱困戰鬥當中」。但沒有提供進一步訊息。

ILWU總裁亞當斯（Willie Adams）周五在新聞稿中否認與資方的談判已經破裂的報導，表示雙方正在朝著達成協議方向走。

彭博指出，周五的作業中斷損害了美西多個主要港口的經濟，這些港口處理大量的亞洲貨品進入美國。由於談判的不確定性，幾個大型進口商，像是家得寶（Home Depot）、目標百貨（Target）、百思買（Best Buy）等，目前多花許多錢讓貨櫃運輸路線改道避開西岸港口，在勞資新協議還沒簽署之前，都準備先如此因應。

洛杉磯港 長堤 目標百貨

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