國殤假期團聚變調 阿拉斯加海釣船難 3死2失蹤

53歲的夏威夷居民丹妮爾·阿考伊(左二)和她57歲的丈夫莫里·阿考伊(右)在阿拉斯加錫特卡灣發生翻船意外，不幸遇難。(美聯社)

阿拉斯加錫特卡灣(Sitka Sound)在國殤日周末發生船難；來自洛杉磯 和夏威夷 的一家八口分租兩艘船，5月28日出海共度釣魚 周末，其中一艘載了四人的船隻，當晚遲遲未歸。搜救人員28日先在沈船水域發現一人，但送醫不治，31日再於沈船內找到兩具屍體，船長和另一位家人仍然失蹤。

三名死者包括一對姊妹：56歲的洛杉磯居民白蘭蒂．刁(Brandi Tyau，音譯)、53歲的夏威夷居民丹妮爾·阿考伊(Danielle Agcaoili)和她57歲的丈夫莫里·阿考伊(Maury Agcaoili)。兩名失蹤者是61歲的洛杉磯居民羅伯特·索利斯(Robert Solis)和32歲的阿拉斯加當地船長摩根·羅比杜(Morgan Robidou)。

與兩名姊妹共同出遊但是搭乘另一艘包租船的哥哥邁克·刁(Michael Tyau)1日向美聯社表示，「我們一家人大概有十年沒有像這樣聚會了，這本來只是一場單純的家庭團聚，結果卻如此悲慘。」與邁克·刁同船的包括他的妻子及他們的父母。

邁克說，他父母和妹妹白蘭蒂的長期伴侶索利斯都熱愛海洋，去年他母親建議今年全家共度釣魚周末。25日，他們分別從洛杉磯和夏威夷飛到阿拉斯加會合，住在錫特卡租船公司Kingfisher Charters擁有的小屋。26日，他們曾先出海釣魚，因天候不佳，27日回到陸地休息。28日黎明時分，他們再次乘船出發，但兩艘船的船長選擇了不同釣魚地點停留。

阿拉斯加錫特卡灣風景秀麗，國殤日周末卻不幸驚傳翻船意外。(美聯社)

邁克表示，28日晚上，他搭乘的船隻Pockets號先返回住處。他兩個妹妹和夫婿及伴侶搭乘的30呎長Awakin號卻失去無線電聯繫，手機簡訊也無人回應。當局於是展開搜救打撈工作。

當局表示，Awakin號最後一次出現蹤影是28日下午於錫特卡附近，當晚7時左右被發現部分淹沒在錫特卡以西約10哩里處的低島(Low Island)附近。海岸警衛隊調查人員指出，當地海浪高度達6呎至11呎。當局正設法確定事件發生的時間和原因。