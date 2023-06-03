我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

國殤假期團聚變調 阿拉斯加海釣船難 3死2失蹤

記者胡玉立／綜合報導
53歲的夏威夷居民丹妮爾·阿考伊(左二)和她57歲的丈夫莫里·阿考伊(右)在阿拉斯加錫特卡灣發生翻船意外，不幸遇難。(美聯社)
53歲的夏威夷居民丹妮爾·阿考伊(左二)和她57歲的丈夫莫里·阿考伊(右)在阿拉斯加錫特卡灣發生翻船意外，不幸遇難。(美聯社)

阿拉斯加錫特卡灣(Sitka Sound)在國殤日周末發生船難；來自洛杉磯夏威夷的一家八口分租兩艘船，5月28日出海共度釣魚周末，其中一艘載了四人的船隻，當晚遲遲未歸。搜救人員28日先在沈船水域發現一人，但送醫不治，31日再於沈船內找到兩具屍體，船長和另一位家人仍然失蹤。

三名死者包括一對姊妹：56歲的洛杉磯居民白蘭蒂．刁(Brandi Tyau，音譯)、53歲的夏威夷居民丹妮爾·阿考伊(Danielle Agcaoili)和她57歲的丈夫莫里·阿考伊(Maury Agcaoili)。兩名失蹤者是61歲的洛杉磯居民羅伯特·索利斯(Robert Solis)和32歲的阿拉斯加當地船長摩根·羅比杜(Morgan Robidou)。

與兩名姊妹共同出遊但是搭乘另一艘包租船的哥哥邁克·刁(Michael Tyau)1日向美聯社表示，「我們一家人大概有十年沒有像這樣聚會了，這本來只是一場單純的家庭團聚，結果卻如此悲慘。」與邁克·刁同船的包括他的妻子及他們的父母。

邁克說，他父母和妹妹白蘭蒂的長期伴侶索利斯都熱愛海洋，去年他母親建議今年全家共度釣魚周末。25日，他們分別從洛杉磯和夏威夷飛到阿拉斯加會合，住在錫特卡租船公司Kingfisher Charters擁有的小屋。26日，他們曾先出海釣魚，因天候不佳，27日回到陸地休息。28日黎明時分，他們再次乘船出發，但兩艘船的船長選擇了不同釣魚地點停留。

阿拉斯加錫特卡灣風景秀麗，國殤日周末卻不幸驚傳翻船意外。(美聯社)
阿拉斯加錫特卡灣風景秀麗，國殤日周末卻不幸驚傳翻船意外。(美聯社)

邁克表示，28日晚上，他搭乘的船隻Pockets號先返回住處。他兩個妹妹和夫婿及伴侶搭乘的30呎長Awakin號卻失去無線電聯繫，手機簡訊也無人回應。當局於是展開搜救打撈工作。

當局表示，Awakin號最後一次出現蹤影是28日下午於錫特卡附近，當晚7時左右被發現部分淹沒在錫特卡以西約10哩里處的低島(Low Island)附近。海岸警衛隊調查人員指出，當地海浪高度達6呎至11呎。當局正設法確定事件發生的時間和原因。

釣魚 洛杉磯 夏威夷

上一則

俄亥俄克利夫蘭 2周27名青少年失蹤 警：人數前所未見

延伸閱讀

國殤假阿拉斯加海釣 南加華女五人船難

國殤假阿拉斯加海釣 南加華女五人船難
UCLA報告：亞裔支持的候選人較難勝出

UCLA報告：亞裔支持的候選人較難勝出
我的割草機

我的割草機
路透：美中新增直飛航班 皆避開俄羅斯領空

路透：美中新增直飛航班 皆避開俄羅斯領空

熱門新聞

拜登總統在空軍學院畢業典禮講台上摔倒。(擷自推特)

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

2023-06-01 15:40
路易斯安納州New Iberia鎮上一家Arby's連鎖餐廳發生駭人慘案，亞裔女經理被發現凍死於該餐廳的冷凍庫。(Getty Images)

Arby's亞裔經理凍死餐廳冷凍庫 門上有血印 家人提告

2023-05-31 14:28
目標百貨為迎接「驕傲月」陳列LGBTQ+性別多元商品，遭部分顧客強烈反彈、推倒店內陳列、甚至與店員發生衝突。目標百貨如今決定將部分商品從店內移除。(美聯社)

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

2023-05-29 13:42
美國台積村又遭不明人士闖入，3名青少年闖入台積村中砸毀7台轎車。(取材自推特)

亞利桑納州「台積村」又遭闖入 工程師車窗慘遭砸碎 7人受害

2023-05-28 02:12
法庭示意圖。(Sora Shimazaki@Pexels)

被陰了…律師用ChatGPT資料打官司 結果判例全是AI胡謅

2023-05-28 12:43
矽谷「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(中)抵達監獄。(路透)

「惡血騙局」女主角荷姆斯入獄 她今天穿這樣

2023-05-30 16:10

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…