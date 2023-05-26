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困住他了…流沙吸人 阿拉斯加遊客卡泥灘淹死

編譯徐薏茹／綜合報導
阿拉斯加州位於安克拉治南邊的特納甘灣是看潮汐的景點，但由淤泥形成的泥灘在退潮時具危險性，上周末又奪走一名伊利諾州青年的性命。(Getty Images)
阿拉斯加州位於安克拉治南邊的特納甘灣是看潮汐的景點，但由淤泥形成的泥灘在退潮時具危險性，上周末又奪走一名伊利諾州青年的性命。(Getty Images)

伊利諾州一名20歲男子上周末和友人遊阿拉斯加州特納甘灣(Turnagain Arm)，但在當地河口潮灘濕地遭類似流沙的淤泥困住，淤泥深及腰部，該男在漲潮時來不及脫困而被淹死。

阿拉斯加州警(Alaska State Troopers)發言人麥克丹尼爾(Austin McDaniel)告訴美聯社，波特(Zachary Porter)21日晚間漲潮時被海水淹沒，遺體與隔日早晨尋獲，事發時同行的友人撥打911求救，但仍晚了一步。

特納甘灣是由冰河鑿出的48哩長河口灣，是看潮汐的景點，但該地在退潮時，由淤泥形成的泥灘具危險性，過去幾年至少有三人困在泥灘溺斃，另有多人受困被救起。

非營利組織「希望日出志願消防隊」(Hope-Sunrise Volunteer Fire Department)管理人員克莉絲蒂·彼得森(Kristy Peterson)回應當時的求救電話；她表示，特納甘灣退潮時的泥灘「可以把人吸下去」，泥灘表面看起來是實心的，但其實不然。

漲潮時段潮水開始淹進河口時，淤泥從底部開始浸濕，變得鬆軟，當有人在泥灘上行走時可能產生真空。

特納甘灣貼有告示，警告該區危險的水域及泥灘。彼得森說：「真的必須警告人們不要在泥灘上遊玩，相當危險。」

偶爾會有人在退潮期間步行穿越特納甘灣，或是從安克拉治(Anchorage)走九哩至火島(Fire Island)，偶爾有人受困需要救援。

過去當地也有其他死亡案例，安克拉治日報報導(Anchorage Daily News)，1988年一對新婚夫婦在河灣東向末端挖金，他們的沙灘車(ATV)困在淤泥中，最後在沒頂的潮水中溺斃。

阿拉斯加州 波特 冰河

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