霰彈槍殺竊賊 五金店主被判緩刑7年

59歲的商店業主卡爾布承認在店內槍殺一名涉嫌行竊的小偷。(警方檔案)

根據法庭紀錄，田納西州 曼菲斯市(Memphis)一名商店業主承認於2019年在其店內槍殺一名涉嫌行竊的小偷，該商店業主將服緩刑數年。

59歲的卡爾布(Charles Kalb)於4月28日承認犯下非預謀故意殺人罪(voluntary manslaughter)，5月1日承認持有違禁武器，被判七年緩刑，及七年暫緩監禁(suspended jail sentence)。

本案發生於2019年10月16日下午1時30分左右，案發地點為一家五金商店。

檢察官 透露，根據店內監視器畫面，男子羅賓森(Lamorris Robinson)抓起店內一台鏈鋸並試圖跑出店外，店主卡爾布從櫃檯下抓起一把霰彈槍，追在羅賓森身後，在店外朝羅賓森背後開了一槍。羅賓森被送醫急救，但仍傷重不治。

卡爾布最初被大陪審團以謀殺罪起訴，但經與檢方協商後改對處分較輕的過失殺人認罪。

該槍殺案發生不久後，代表死者家屬的律師表示，羅賓森曾入監服刑，才剛被釋放，當時手無寸鐵。律師表示隨著案件持續，可能提起訴訟，並說在沒有人身威脅的情況下，任何人無權殺害另一人。

卡爾布得以不用入獄，但若在緩刑期間犯罪，則將入獄服刑最長七年刑期。