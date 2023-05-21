我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

霰彈槍殺竊賊 五金店主被判緩刑7年

編譯徐薏茹／綜合20日電
59歲的商店業主卡爾布承認在店內槍殺一名涉嫌行竊的小偷。(警方檔案)
59歲的商店業主卡爾布承認在店內槍殺一名涉嫌行竊的小偷。(警方檔案)

根據法庭紀錄，田納西州曼菲斯市(Memphis)一名商店業主承認於2019年在其店內槍殺一名涉嫌行竊的小偷，該商店業主將服緩刑數年。

59歲的卡爾布(Charles Kalb)於4月28日承認犯下非預謀故意殺人罪(voluntary manslaughter)，5月1日承認持有違禁武器，被判七年緩刑，及七年暫緩監禁(suspended jail sentence)。

本案發生於2019年10月16日下午1時30分左右，案發地點為一家五金商店。

檢察官透露，根據店內監視器畫面，男子羅賓森(Lamorris Robinson)抓起店內一台鏈鋸並試圖跑出店外，店主卡爾布從櫃檯下抓起一把霰彈槍，追在羅賓森身後，在店外朝羅賓森背後開了一槍。羅賓森被送醫急救，但仍傷重不治。

卡爾布最初被大陪審團以謀殺罪起訴，但經與檢方協商後改對處分較輕的過失殺人認罪。

該槍殺案發生不久後，代表死者家屬的律師表示，羅賓森曾入監服刑，才剛被釋放，當時手無寸鐵。律師表示隨著案件持續，可能提起訴訟，並說在沒有人身威脅的情況下，任何人無權殺害另一人。

卡爾布得以不用入獄，但若在緩刑期間犯罪，則將入獄服刑最長七年刑期。

田納西州 檢察官

上一則

庫存價值逾10億…肯爺聯名商品 愛迪達月底前清倉

下一則

僅目標百貨就年損逾4億…竊盜組織化 威脅零售業營運

延伸閱讀

NBA／承接馬刺雙塔狀元火炬 溫班亞瑪：準備好奪冠了嗎

NBA／承接馬刺雙塔狀元火炬 溫班亞瑪：準備好奪冠了嗎
NBA／馬刺獲狀元籤 可望迎法國天才溫班亞瑪

NBA／馬刺獲狀元籤 可望迎法國天才溫班亞瑪
Met Gala向老佛爺致敬 楊紫瓊、Jennie、宋慧喬現身

Met Gala向老佛爺致敬 楊紫瓊、Jennie、宋慧喬現身
羅德島州逾190年老教堂彩色玻璃 將耶穌畫成有色人種

羅德島州逾190年老教堂彩色玻璃 將耶穌畫成有色人種

熱門新聞

（美聯社）

賓士BMW並非富人最喜歡的車？ 有錢人更愛這兩品牌

2023-05-12 15:01
中國駐美國大使館宣布，根據美中「對等原則」，美國公民赴華簽證費用自本月30日起調漲為185美元。（路透）

美公民赴中國簽證費 月底漲價

2023-05-17 09:31
根據招聘網站Indeed所列舉目前年薪最高的五大技職工作，超音波醫檢師位居榜首，全國平均年薪達14萬1126元，學歷要求僅需副學士學位。(路透)

無需高學歷…年薪最高5技職工作 超音波醫檢師奪冠

2023-05-16 19:07
哈利王子（右）與夫人梅根（左）。（路透）

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

2023-05-19 07:21
台積電員工拍下空屋門鎖遭破壞情況。圖／翻攝自網路

亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危

2023-05-20 14:07
美司法部起訴一名蘋果前員工，理由是他涉嫌竊取自動系統技術後逃往中國。(路透)

司法部起訴蘋果前員工 涉竊取自駕技術後逃往中國

2023-05-16 21:49

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾