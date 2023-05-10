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防盜軟體更新近3月 現代、起亞汽車失竊仍居高不下

記者張聲肇／綜合報導
現代和起亞汽車儘管已更新防盜軟體，但失竊案例仍在攀升。圖為科羅拉多州一家經銷商展售的現代Santa Fe多功能車。(美聯社)
現代和起亞汽車儘管已更新防盜軟體，但失竊案例仍在攀升。圖為科羅拉多州一家經銷商展售的現代Santa Fe多功能車。(美聯社)

儘管防盜軟體更新已近3月，現代(Hyundai)和起亞(Kia)汽車失竊案例仍在攀升，美聯社由七個城市獲得的數據顯示，今年4月底前，這兩品牌汽車失竊率高於去年同期，其中丹佛比2022年降了23%，但總數仍偏高。

現代和起亞汽車容易偷，部分原因是抖音等社媒平台上，有人上傳｢教偷｣方法，懵懂青少年趨之若鶩，不惜以身試法。「現代」設法移除這種短片，卻不斷有新片上傳，防不勝防。

前述七個城市包括明尼亞波利斯、克利夫蘭、聖路易、紐約、西雅圖、亞特蘭大和密西根州大湍(Grand Rapids)，其中明市警局收到的報案多達1899件，幾乎是2022年1至4月的18倍。

明市警察局長歐哈拉(Brian O'Hara)說，「問題的範圍不縮反擴，比過去嚴重得多，有好幾周，一周內失竊數堪比過去一年總量。」

現代和起亞汽車全美失竊總數的最新統計，目前還未公布，高速公路安全保險協會(IIHS)2023年頭幾個月的統計，還要過一陣子才公布。某些城市說，全市遭竊汽車，60%以上不是現代車就是起亞車。

2021年底起，TikTok等社媒平台流傳偷車教則，聲稱只要一把螺絲起子和一條USB線，就可輕易得手。從此，全國各地這兩種車失竊率大增。

問題在紐約嚴重到市府特別提供器材給被偷的車主，教他們如何追蹤愛車去向。市警局說，今年4月30日止，現代和起亞車失竊報案達966，將近去年同期的七倍。

這兩家車廠2月中起，替車主更新防盜軟體，卻無濟於事，眼看相關竊案連帶造成14件車禍，八人死亡。

紐約市長亞當斯說，汽車盜竊助長犯罪率，而推高汽車竊盜案的主力就是起亞和現代。

兩車廠說，正加緊更新軟體，現代每天完成6000部車的更新，也運用郵件、電話、數位廣告和社媒平台，和失竊車主聯絡。

汽車 警察 車禍

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