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北達科他州州長簽法案禁墮胎 懷孕6周內例外

編譯陳韻涵／綜合30日電
北達科他州州長伯爾古姆已簽署一項嚴格的反墮胎法案，禁止所有形式的人工流產，僅懷孕六周內的少數情況例外。 (美聯社)
北達科他州州長伯爾古姆已簽署一項嚴格的反墮胎法案，禁止所有形式的人工流產，僅懷孕六周內的少數情況例外。 (美聯社)

北達科他州州長伯爾古姆(Doug Burgum)日前簽署一項嚴格的反墮胎法案，禁止所有形式的人工流產，僅懷孕六周內的少數情況例外。  

新法規定，即便在懷孕初期的六周內，仍然只有遭強暴、亂倫或子宮外孕等醫療緊急情況，才允許人工流產。

伯爾古姆表示，「此法澄清且精進既有州法律，重申北達科他州是一個反墮胎的州」；新法即刻生效，但該州高等法院3月裁定，合憲訴訟期間，針對此法的禁令仍有效。

聯邦最高法院2022年6月24日推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，多州跟進禁止或對人工流產實施嚴格禁令，但也面臨嚴格挑戰。

現有至少13州禁止在孕期各階段墮胎，其他州的規定則因訴訟未定讞而遭擱置。

最高法院將墮胎權下放給州政府裁決後，今年至少20位民主黨州長推動強化全美人工流產服務的活動。

北達科他州議員表示，希望透過新法對該州高等法院釋出訊息，表明該州人民希望限制人工流產。

支持新法者表示，此法保障所有人的性命；反對者則認為，這會對女性造成可怕後果。

北達科他州如今早已沒有提供人工流產的診所，去年原坐落繁忙法戈市(Fargo)街頭的「紅河婦女診所」(Red River Women's Clinic)去年夏季停業，轉往明尼蘇達州穆爾海德市(Moorhead)新址。

明州支持合法人工流產，而該診所的所有人與北達科他州先前人工流產禁令的官司尚未塵埃落定，新法將對該案件有所影響。

倡議新法的北達科他州共和黨參議員米爾達爾(Janne Myrdal)說，「北達科他州向來支持生命並相信母子價值，我們樂見州長認可這項價值。」

民主黨州眾議員康米(Liz Conmy)反對新法，她說：「我不認為本州女性接受，我們將採取行動奪回權力，議會支持生育，但我認為女性必須可以自行選擇。」

反墮胎支持者1月初在華府舉行「為生命而走」遊行。(美聯社)
反墮胎支持者1月初在華府舉行「為生命而走」遊行。(美聯社)

北達科他州 墮胎 民主黨

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