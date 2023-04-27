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仿廣東口音畢業致詞惹議 普大西北分校校長不續任

編譯俞仲慈／綜合26日電
在畢業典禮上，因模仿廣東話口音致詞，引起軒然大波並而被要求辭職的西北普渡大學校長基恩，獲董事會留任至明年任期結束。(西北普渡大學官網)
在畢業典禮上，因模仿廣東話口音致詞，引起軒然大波並而被要求辭職的西北普渡大學校長基恩，獲董事會留任至明年任期結束。(西北普渡大學官網)

印第安納州西北普渡大學(Purdue University Northwest，PNW)西北分校校長基恩(Thomas L. Keon)在去年底的冬季畢業典禮上，因為模仿廣東話口音致詞，引起軒然大波並被要求辭職；不過歷經數個月的討論後，董事會仍決定將基恩留任至明年任期結束，讓校內少數族裔不滿。

教師評議會主席羅奇(Thomas J. Roach)發表聲明表示失望與不滿，「少數特權做出保護自己人的決定，進而和我們少數族裔拉開距離，希望每個人都知道董事會的決定，絕非普渡大學校園內多數教職員的意願。」羅奇在聲明中強調，教職員工會在事件發生後，一致要求基恩下台。

對於基恩校長的留任，校方拒絕發表評論，但普大新任總校長蔣濛(Mung Chiang)和董事會已於21日宣布，成立諮詢委員會負責遴選PNW新校長人選，以接替基恩的職務，基恩自2016年擔任PNW校長，任期至2024年6月30日。

在去年12月畢業典禮上，基恩校長致詞時，故意模仿廣東話口音、脫稿演說的影片，被明尼蘇達大學(University of Minnesota)教授理查·李(Richard Lee)上傳至社群網路，引起軒然大波，指控基恩涉嫌種族歧視

事後基恩辯稱自己「無意傷害他人」，並發表聲明道歉，「對於我脫稿式的即興反應，深感抱歉，因為我的說話造成大家的困擾、痛苦與憤怒。」

當時董事會也對基恩的不當言行予以嚴正譴責，但念及其為初犯，並未立即解聘，「董事會已向基恩明確表示，若再發生類似事件，將給董事會充足理由採取進一步行動，包括解聘在內。」普大董事會主席伯格夫(Mike Berghoff)在一份聲明中表示。

不過校內要求基恩下台的聲浪不斷，連署簽名達9500多份；教師評議會有高達87%的會員，對基恩投下不信任票。

基恩給同仁的一封信中表示，「我很感激並樂於為西北普渡大學、學生、教職員工以及社區服務，明年以後仍將繼續如此。」

種族歧視 社群 印第安納州

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