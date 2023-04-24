NBC環球執行長薛爾與女員工有染 被免職

NBC環球執行長薛爾因與一名女員工有不正當關係，23日遭母公司康卡斯特公司免職。(美聯社)

康卡斯特公司(Comcast)23日宣布，在接獲不當行為投訴展開調查後，子公司NBC環球(NBCUniversal)執行長薛爾(Jeff Shell)將即刻被免職。

薛爾管理NBCUniversal的營運，已在康卡斯特工作近20年，他在聲明中說：「我與公司一名女性有不正當關係，為此我深感後悔。讓康卡斯特和NBCUniversal的同仁感到失望，我真心覺得抱歉。」

知情人士透露，康卡斯特在收到一名員工對薛爾的投訴不久後，展開調查。

康卡斯特執行長羅伯茲 (Brian Roberts)、總裁卡瓦納(Mike Cavanagh)發給員工的通知說：「你們應該依靠領導人創造安全尊重的工作場所，然而當我們的原則與政策被破壞時，我們總是會迅速採取適當行動，如同現在所做的。」

通知提到，薛爾的高層團隊將對卡瓦納彙報，其團隊包括負責監管電視與串流業務的NBCUniversal經理拉札路斯(Mark Lazarus)，以及負責戲劇營運的藍利(Donna Langley)。

此時正值康卡斯特與NBCUniversal的關鍵時刻，該公司的串流服務「孔雀」(Peacock)取得進展，但規模仍遠小於競爭對手的串流服務。根據該公司報告，孔雀的付費客戶在第四季超過2000萬，但調整後的基準虧損近10億元。

薛爾是過去30年來最著名的媒體業高管之一，他在康卡斯特擔任過幾個高級職位，加入康卡斯特前他曾經是福斯(Fox)的高階主管。

由於只有少數康卡斯特及NBCUniversal高層知道投訴與調查，薛爾23日突然被免職令幾個NBCUniversal高層人員措手不及。

知情人士透露，拉札路斯、卡瓦納以及負責NBCUniversal新聞團隊的康德(Cesar Conde)被視為可能的接替人選，藍利也是適合的人選，但她追求這一職位的可能性不大。