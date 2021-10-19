我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

獅子大開口 海地黑幫綁架17美國人 每人勒贖100萬

影／普亭招架不住？俄媒控女主播色誘 「伸美腿、舔嘴唇」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國CNBC主播甘貝兒(左)採訪俄羅斯總統普亭。(美聯社)
美國CNBC主播甘貝兒(左)採訪俄羅斯總統普亭。(美聯社)

俄羅斯總統普亭日前出席俄羅斯能源周論壇，接受了美國CNBC主播甘貝兒（Hadley Gamble）專訪，但現場有人員發現，甘貝兒採訪時「暗送秋波」，過程不斷玩弄頭髮、秀出長腿，甚至一直舔嘴唇，電視台主持人也調侃甘貝兒像是「準備走紅毯一樣」，引發外界討論。

普亭上周出席俄羅斯能源周論壇時，罕見發表對兩岸關係的看法，認為中國不需動用武力就能統一台灣，消息一出，引發國內網友論戰。但話題還沒結束，近日有媒體披露，美國主播甘貝兒疑似在專訪時「色誘」普亭，普亭甚至一度招架不住，直呼「這女人太漂亮了」。

根據英國《每日郵報》報導，俄羅斯國營電視台主持人基榭廖夫（Dmitry Kiselyov）表示，甘貝兒採訪就像是「準備要走紅毯」，使出渾身魅力來採訪普亭，過程中猛伸長腿、玩弄頭髮及眼神放電，各種招數樣樣來，甚至還頻頻舔嘴唇，就像是把自己當成「性對象」在分散普亭的注意力。

此話一出，馬上招來美國媒體《每日野獸》（The Daily Beast）專欄作家戴薇絲（Julia Davis）批評，她指出俄羅斯國營電視台對甘貝兒的穿著舉止的言論，只是一個「煙幕彈」，事實上，論壇中提出的問題更值得關注，「真正引起親克里姆林宮媒體憤怒的不是甘貝兒的衣服和腿，而是她的問題。」

不過，普亭採訪時屢屢稱讚甘貝兒「太漂亮了」，甚至在甘貝兒追問歐洲天然氣短缺議題時，顧左右而言他，被外界認為是用女性外表來轉移話題，根本「性別歧視」。但普亭也動用媒體反擊，指出甘貝兒先來「色誘」他，讓外界霧裡看花。

普亭 俄羅斯 美國

上一則

歐洲議會明表決歐台政治關係報告 最大黨團挺台

下一則

日眾院選戰開跑 執政聯盟拚過半 聚焦經濟、抗疫政策

延伸閱讀

美銀、普亭同聲 油價估漲破百元

美銀、普亭同聲 油價估漲破百元
普亭：伊斯蘭國戰士恐偽裝難民 由阿富汗滲透中亞

普亭：伊斯蘭國戰士恐偽裝難民 由阿富汗滲透中亞
忤逆普亭反改革 俄前檢察總長遭外放島國大使

忤逆普亭反改革 俄前檢察總長遭外放島國大使
普亭：中共統台不需動武 靠經濟就可實現

普亭：中共統台不需動武 靠經濟就可實現

熱門新聞

阿爾巴尼亞以旅遊業聞名。(Pexels)

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

2021-10-17 16:44
同樣接種疫苗，但每個國家的新冠肺炎病故人數比不一樣。（美聯社）

同樣打新冠疫苗 有些國家病故人數較多？關鍵5因素影響

2021-10-13 04:12
英國女王伊麗莎白二世2015年在白金漢宮以國宴款待中國國家主席習近平，兩人舉杯互敬。美聯社

英國女王被要求戒酒 背後原因曝光

2021-10-15 07:18
北韓11日舉辦國防發展展覽會，照片中一名穿著亮藍色緊身衣的男子，吸引了大家的目光。（Getty Images）

金正恩旁的怪人是誰？緊身衣引注目 網笑「人間砲彈」

2021-10-13 19:08
凱特身為大嫂又是未來英國王后，卻有自己的理由無心和小叔之妻混熟。（路透資料照片）

梅根、凱特好不起來 婚禮大吵 原因竟出在凱特這問題

2021-10-18 17:15
真子因為長期承受一系列的輿論「誹謗中傷」，經由醫師診斷罹患「複雜性PTSD」（複雜性創傷後壓力症候群），真子日常生活中出現明顯的焦慮和恐慌、精神無法集中、深沉的悲觀無力感，身心無法負荷。 (歐新社)

日本社會集體公婆化「真子公主結婚」的世論破壞風波

2021-10-14 20:03

超人氣

更多 >
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
想在機上跟旅伴獨享「一整排座位」？旅遊專家曝3祕訣

想在機上跟旅伴獨享「一整排座位」？旅遊專家曝3祕訣
海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%
華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付