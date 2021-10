影／普亭招架不住？俄媒控女主播色誘 「伸美腿、舔嘴唇」

俄羅斯 總統普亭 日前出席俄羅斯能源周論壇,接受了美國 CNBC主播甘貝兒(Hadley Gamble)專訪,但現場有人員發現,甘貝兒採訪時「暗送秋波」,過程不斷玩弄頭髮、秀出長腿,甚至一直舔嘴唇,電視台主持人也調侃甘貝兒像是「準備走紅毯一樣」,引發外界討論。

普亭上周出席俄羅斯能源周論壇時,罕見發表對兩岸關係的看法,認為中國不需動用武力就能統一台灣,消息一出,引發國內網友論戰。但話題還沒結束,近日有媒體披露,美國主播甘貝兒疑似在專訪時「色誘」普亭,普亭甚至一度招架不住,直呼「這女人太漂亮了」。

根據英國《每日郵報》報導,俄羅斯國營電視台主持人基榭廖夫(Dmitry Kiselyov)表示,甘貝兒採訪就像是「準備要走紅毯」,使出渾身魅力來採訪普亭,過程中猛伸長腿、玩弄頭髮及眼神放電,各種招數樣樣來,甚至還頻頻舔嘴唇,就像是把自己當成「性對象」在分散普亭的注意力。

Russia still discussing Hadley Gamble's legs. LOL.@_HadleyGamble, those are not Louboutin shoes, right? https://t.co/6wtKPFDYmd