時薪15被通膨吃掉 勞團改推20元

勞權倡議團體推動多時的最低時薪15元，最近幾年才剛在少數幾州得以實現，但調薪的好處全部被居高不下的通膨所淹沒；紐約州的勞工組織如今發動爭取將最低工資，進一步調至時薪21.25元。(美聯社)

美國廣播公司(ABC)28日報導，勞權倡議團體推動多時的最低工資時薪15元標準，最近幾年才剛在少數幾州得以實現，勞工 卻因居高不下的通膨而感受不到調高時薪的喜悅；紐約、加州 及麻州 等地勞工組織，如今紛紛提案爭取將最低工資進一步調至時薪20元。

報導指出，根據勞工統計局(BLS)資料，2012年時價格15元的商品，現在大約漲價至20元；「爭取時薪15元」(Fight For $15)社會運動就是在2012年時展開。

不過，對調高最低薪資持反對意見的人士指出，工資調漲對於受到新冠疫情重創的小型商家，恐將帶來更多衝擊。

聯邦最低工資標準從2009年以來一直維持在時薪7.25元，但全美有30州最低工資行情超過聯邦標準。好幾個州不論政治光譜偏紅或偏藍，過去幾年陸續通過立法，讓最低工資在未來幾年得以調高，佛羅里達、內布拉斯加、伊利諾州都包括在內。有11州過去10年內最低工資時薪增加至少5元。

紐約已通過法案，在2026年最低工資將調至21.25元，接下來每年隨通膨狀況調整。目前紐約市領取最低時薪的勞工每小時工資15元，紐約州其他地區最低工資則為時薪14.20元。

麻州州議員提案調高最低工資，目標是從2027年起每年調整，從現在的時薪15元逐步調高到20元。

加州所有勞工最低工資目前為時薪15.50元，2022年9月法案通過將讓速食業勞工調薪至每小時22元。但法案受到餐廳業者強烈反對，2024年將訴諸公投。