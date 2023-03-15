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「憤怒斑馬」差點咬斷農場主人手臂 警嚇阻無效後開槍擊斃

編譯周辰陽／即時報導
俄亥俄州日前發生農場主人被他飼養的其中一隻斑馬攻擊與咬傷，所幸醫師把他的手臂救了回來，斑馬則是經家屬同意後當場遭到擊斃。（照片翻攝：YouTube / WBNS 10TV）
俄亥俄州日前發生農場主人被他飼養的其中一隻斑馬攻擊與咬傷，所幸醫師把他的手臂救了回來，斑馬則是經家屬同意後當場遭到擊斃。（照片翻攝：YouTube / WBNS 10TV）

俄亥俄州日前發生一位農場主人被他飼養的其中一隻斑馬攻擊與咬傷，員警最初以為他的手臂被撕裂了，所幸醫師在受害人住院治療後救了回來，斑馬則是經家屬同意後予以當場擊斃。

NBC新聞與BBC新聞報導，這起事件發生在俄亥俄州首府哥倫布市（Columbus, OH）以南近50公里的瑟克維爾（Circleville）。匹克威郡（Pickaway County）郡警局的員警12日下午5時半左右前去處理一通自稱「手臂被斑馬咬掉」的報案電話時，發現一名72歲男子倒在田野的地面上。手臂雖然受傷，但還沒有斷掉。

影片來源：YouTube

根據郡警局的史特勞瑟警督（Lt. Johnathan R. Strawser）說法，這座農場圍起來的區域內有6至7隻斑馬，農場主人事發當時正在燒灌木叢，轉過身時遭到斑馬攻擊。

事故報告指出，警員將巡邏車停在憤怒斑馬跟受害人之間，試圖阻擋斑馬靠近受害人，但這隻「充滿敵意」的大型雄性斑馬衝向了巡邏車駕駛席的車門，警員則用喇叭與警笛把牠嚇跑。

據報導，受害者右臂肘部以下大出血，經員警協助登上救護車前往醫院，但正當員警們在照料受害者時，一位警官看到雄性斑馬接近緊急醫療服務人員與受害者家屬，家屬隨後授權警員，要是牠更加靠近，就可以進行撲殺。在大喊大叫將其嚇跑的努力失敗後，警官動用霰彈槍射殺了斑馬。

報導引述事故報告指出，這隻斑馬之所以具有「侵略性」，很可能是因為牠「保護了」全為雌性的現場其他斑馬。受害者被送往哥倫布市的一家醫院，目前正在康復之中。據警方表示，他已經接受了多次的手術，還將接受幾次手術。

俄亥俄州農業部表示，斑馬不被視為非法擁有的「危險野生動物」。史特勞瑟警督也稱該名男子擁有斑馬並不違法，這次攻擊是件「怪事」。他說，農場主已經飼養斑馬「相當長的時間了」，郡警局並未掌握這些動物具有侵略性的歷史。

俄亥俄州 手術 農業部

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