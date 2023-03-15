「憤怒斑馬」差點咬斷農場主人手臂 警嚇阻無效後開槍擊斃

俄亥俄州日前發生農場主人被他飼養的其中一隻斑馬攻擊與咬傷，所幸醫師把他的手臂救了回來，斑馬則是經家屬同意後當場遭到擊斃。（照片翻攝：YouTube / WBNS 10TV）

俄亥俄州 日前發生一位農場主人被他飼養的其中一隻斑馬攻擊與咬傷，員警最初以為他的手臂被撕裂了，所幸醫師在受害人住院治療後救了回來，斑馬則是經家屬同意後予以當場擊斃。

NBC新聞與BBC新聞報導，這起事件發生在俄亥俄州首府哥倫布市（Columbus, OH）以南近50公里的瑟克維爾（Circleville）。匹克威郡（Pickaway County）郡警局的員警12日下午5時半左右前去處理一通自稱「手臂被斑馬咬掉」的報案電話時，發現一名72歲男子倒在田野的地面上。手臂雖然受傷，但還沒有斷掉。

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根據郡警局的史特勞瑟警督（Lt. Johnathan R. Strawser）說法，這座農場圍起來的區域內有6至7隻斑馬，農場主人事發當時正在燒灌木叢，轉過身時遭到斑馬攻擊。

事故報告指出，警員將巡邏車停在憤怒斑馬跟受害人之間，試圖阻擋斑馬靠近受害人，但這隻「充滿敵意」的大型雄性斑馬衝向了巡邏車駕駛席的車門，警員則用喇叭與警笛把牠嚇跑。

據報導，受害者右臂肘部以下大出血，經員警協助登上救護車前往醫院，但正當員警們在照料受害者時，一位警官看到雄性斑馬接近緊急醫療服務人員與受害者家屬，家屬隨後授權警員，要是牠更加靠近，就可以進行撲殺。在大喊大叫將其嚇跑的努力失敗後，警官動用霰彈槍射殺了斑馬。

報導引述事故報告指出，這隻斑馬之所以具有「侵略性」，很可能是因為牠「保護了」全為雌性的現場其他斑馬。受害者被送往哥倫布市的一家醫院，目前正在康復之中。據警方表示，他已經接受了多次的手術 ，還將接受幾次手術。

俄亥俄州農業部 表示，斑馬不被視為非法擁有的「危險野生動物」。史特勞瑟警督也稱該名男子擁有斑馬並不違法，這次攻擊是件「怪事」。他說，農場主已經飼養斑馬「相當長的時間了」，郡警局並未掌握這些動物具有侵略性的歷史。