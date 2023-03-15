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20年前女大生命案兇手死刑被推翻 檢方撤回求處死刑

記者胡玉立／綜合報導
涉嫌殺害索丹的兇手羅德里格斯，原本被判死刑；但法官推翻最初的死刑判決後，目前正在等待新判決。聯邦檢察官已撤回對他求處死刑的請求。(美聯社)
涉嫌殺害索丹的兇手羅德里格斯，原本被判死刑；但法官推翻最初的死刑判決後，目前正在等待新判決。聯邦檢察官已撤回對他求處死刑的請求。(美聯社)

北達科他州聯邦檢察官施耐德(Mac Schneider)14日表示，在司法部長加蘭德(Merrick Garland)指示下，他已向法院遞交通知，撤回對明尼蘇達州男子羅德里格斯(Alfonso Rodriguez Jr.)求處死刑。

羅德里格斯被控2003年11月在北達科他州購物中心停車場綁架和殺害22歲女大學生索丹(Dru Sjodin)； 有性犯罪前科的羅德里格斯同年12月被捕，但索丹屍體直到次年4月才在明州克魯克斯頓(Crookston)附近被發現。羅德里格斯2006年被定罪；在法官推翻最初的死刑判決後，羅德里格斯正在等待新判決。

此案後來導致性犯罪者登記法發生變化。明尼蘇達州處理性犯罪者的方式此後發生重大改變，性犯罪者刑期結束後仍被強制接受無限期治療的人數，急劇增加。向公眾提供已登記性犯罪者下落訊息的全國性犯罪者公共登記處，直接更名為索丹(Sjodin)。

施耐德表示，「我今天的思緒與索丹家人同在，她的父母在經歷難以想像的損失後，與我們辦公室密切合作近20年。祝福他們獲得最大程度的平靜」。

拜登總統反對死刑，但司法部因求處死刑而遭到反對死刑者的批評。2021年，加蘭德宣布暫停聯邦處決並審查執行程序；暫停處決期間，司法部不會發布處決任何人的命令，但暫停執行死刑不會阻止司法部對犯案求處死刑判決。

拜登司法部已撤回20多件求處死刑案件，撤回求處羅德里格斯死刑案也是類似舉措；但大多數其他案件被告尚未接受審判或未被判刑。

司法部1月甫宣布不會對德州艾爾帕索(El Paso)沃爾瑪(Walmart)種族主義大規模槍擊案兇手克魯修斯(Patrick Crusius)求處死刑；該案在2019年造成近20人死亡，克魯修斯此後承認犯下聯邦仇恨罪和持有武器等罪名。

20年前遭性侵殺害的22歲女大生索丹，同學為她設立的紀念網頁。(美聯社)
20年前遭性侵殺害的22歲女大生索丹，同學為她設立的紀念網頁。(美聯社)

司法部 拜登 北達科他州

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