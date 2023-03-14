矽谷銀行倒閉效應 美氣候科技、生技新創面臨斷炊威脅

矽谷銀行倒閉，重創全球金融股、新創圈。（歐新社）

矽谷銀行 倒閉，不僅重創全球金融股、震撼新創圈，也使氣候科技產業面臨迄今最嚴酷的挑戰，生物科技新創公司面臨資金缺口。

MarketWatch報導，矽谷銀行被美國當局接管後，由於該銀行和初期階段的氣候科技新創公司也有業務往來，全美社區太陽能有超過60%的融資 都涉及矽谷銀行。矽谷銀行網站表示，與約1550項太央能、風電、氫能以及電池貯存計畫合作，已共放貸出數十億美元的貸款。

即便美國政府為矽谷銀行全額擔保存款，聚焦於氣候的創投資 本和其他金融流仍集中在特定領域，有讓人留意到多數太空與企業科技早期公司的高槓桿狀態。許多氣候新創公司都被迫在融資時發揮創意，常向傳統超大銀行以外的業者、或是口袋很深的投資人尋求資金。

此外，矽谷銀行風波也降低投資人的風險胃納，也很好奇政府是否會救助高成長／高風險的氣候科技產業，也想知道下次政府還會不會救。Callaway氣候洞見公司創辦人卡勒威說，許多新創公司周日都鬆了一口氣，但氣候科技新創公司和創投投資人的嘆息聲卻仍響，因為矽谷銀行也已建立主要氣候銀行的名聲，資助氣候創投和新創公司的許多活動。

數據供應商HolonIQ的資料顯示，去年超過280億美元投入氣候科技新創公司，比前年成長89%。PwC的2022年氣候科技狀態報告則顯示，去年氣候科技占了創投投資的逾25%。

太陽能面板業者SunRun提供給家庭的屋頂太陽能融資中，矽谷銀行就提供了超過50億美元的循環信用。SunRun則表示，已經和多家機構有長期的銀行關係，該公司在矽谷銀行的現金存款不到8000萬美元，下周將提供復甦預期的更多資訊。

SVB的另一家客戶碳移除業者Capture6執行長柯亨－柯爾向紐時表示，美國當局的擔保讓他能付得出薪水，但氣候科技業遭受的打擊，讓他較沒信心能否和供應商維持關係。

路透也報導，矽谷銀行讓初期階段的生技新創公司遭遇資金缺口，上市的大型公司則就不受影響。WBB金融分析師布羅札克指出，美國約50%的生技公司都和矽谷銀行往來，包括大量未上市業者。

Trimvira免疫學公司商業長威廉斯說，情勢相當嚴峻，生技公司敬重矽谷銀行，不管是在商業面，還是投銀面。一名知情人士告訴路透，少了矽谷銀行，生技公司的資金來源將更少，可能減少產品組合。矽谷銀行倒閉對整體生技業的衝擊還要一段時間才能明朗，因為矽谷銀行未上市借款人的申報要求都不同。