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國稅局砸10億增加人手 報稅季變順暢 專線接聽率90%

記者顏伶如／綜合報導
國稅局花費近10億元手筆加強服務之後，今年報稅季節可望變得較往年順暢。(美聯社)
國稅局花費近10億元手筆加強服務之後，今年報稅季節可望變得較往年順暢。(美聯社)

國稅局(IRS)花費近10億元手筆加強服務之後，今年報稅季節可望變得較往年順暢。華盛頓郵報報導，「一切正常」的報稅季節，是原本國稅局不敢奢想的。

報導指出，國稅局為了提升服務品質砸下大手筆曾經引發爭議，但隨著民眾開始報稅，成果已經在第一線陸續浮現。稅務專家說，國稅局一改十多年來的雜亂無章，成了運作正常的稅務機關。

根據統計，如今民眾打電話到國稅局服務專線，接聽率約有90%，遲遲未能處理的報稅積案已經排除，國稅局還為納稅人推出足以跟民間廠商報稅軟體媲美的網路新工具。這個報稅季節展開以來，所有已經申報的案件當中，國稅局已經處理了其中的99.7%。

國稅局稅務產業專家顧問委員會成員之一、報稅資訊網站FileYourTaxes執行長、塔盧伊(Timur Taluy)指出，國稅局擁有專業技術與人才，一旦有了足夠的經費，報稅季節就能變得順利。

根據國會通過法案，國稅局在未來十年將獲得800億元經費，對高收入富人、大型企業加強查稅，並且改善國稅局客服品質與科技系統。共和黨批評法案內容等於是讓國稅局「大幅擴張」，某些共和黨人士甚至散布不實消息，聲稱配槍政府探員將有權騷擾納稅人，謠言流傳之下使得國稅局人員遭受安全威脅。

官員指出，國稅局已經加聘5000多名員工，絕大多數新進人員是接聽納稅人服務專線的來電，同時為各地稅務諮詢服務站加派人手。國稅局在今年2月發出徵才公告，目標要再加聘5300人。

法案內容規定，國稅局動用新增經費之前，必須獲得財政部長葉倫(Janet Yellen)核准，但國稅局可自行運用某部分有限資源為2023年報稅季節預先規畫。

財政部數據顯示，國稅局到目前為止已使用8億4760萬元新增經費，約占800億元經費總額的1%多。統計顯示，8億多元經費裡有4億2600萬元是用在改善納稅人服務，另外3億1540萬元則用於運作支援、訓練新進人員以及配合稅法修改而更新軟體系統。

國稅局花費近10億元手筆加強服務之後，今年報稅季節可望變得較往年順暢。(美聯社)
國稅局花費近10億元手筆加強服務之後，今年報稅季節可望變得較往年順暢。(美聯社)

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