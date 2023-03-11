涉殺妻艾美獎演員羅伯特布雷克 89歲心臟病過世

20多年前因涉嫌殺妻而招致滿城風雨的艾美獎資深演員羅伯特布雷克(Robert Blake)於9日過世，享壽89歲。(路透)

曾因涉嫌殺妻受到矚目的艾美獎 資深演員羅伯特布雷克(Robert Blake)9日過世，享壽89歲；他的姪女代表家屬發布此一消息，表示布雷克死於心臟病，在家人的陪伴下於洛杉磯家中離世。

羅伯特布雷克以1970年代電視劇作品「巴雷塔」(Baretta)聞名，曾被譽為該世代最好的演員之一，然而卻因真實人生中的離奇謀殺案消失於幕前。

2001年5月4日他的妻子邦妮·李·貝克利(Bonny Lee Bakley)在影城市(Studio City)一家餐廳外被槍殺，布雷克涉嫌謀殺妻子，從此展開漫長的法庭訴訟戰。

2002年布雷克在獄中等待審判時接受美聯社採訪，他哀嘆自己在全國影迷心中的地位被影響，「這真的很難受，因為美國是我唯一擁有的家庭。」

布雷克堅稱他沒有殺害妻子，陪審團最終宣判他無罪。但民事陪審團認定布雷克對妻子貝克利的死亡負有法律責任，判處他賠償貝克利的家屬3000萬元，這一判決導致布雷克破產。

布雷克和貝克利的女兒蘿斯·雷諾爾(Rose Lenore)交由其他親戚撫養，父女兩人多年未見面，直到2019年才有交談的機會，雷諾爾曾向時人(People)雜誌表示她稱布雷克「羅伯特」，而非「爸爸」。

布雷克從小生活在鎂光燈之下，對於他來說，這樣的晚年並不光彩，年輕時布雷克曾參與喜劇「小搗蛋」(Our Gang)、電影 「碧血金沙」(The Treasure of the Sierra Madre)演出，成人時期，他在犯罪電影「冷血」(In Cold Blood)的演繹備受讚揚。

1975年到1978年，布雷克的事業因警探影集「巴雷塔」達到巔峰，1975年他因飾演「巴雷塔」的托尼巴雷塔一角(Tony Baretta)贏得艾美獎。1993年以「審判日」(Judgment Day: the John List Story)再拿下另一座艾美獎。

曾享有大筆財富的布雷克為了訴訟花費數百萬元，最後不得不依靠社會保險金與演員工會(Screen Actor's Guild)的退休金 度日，晚境堪憐。