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農業部提建議案：肉蛋須國內生養宰 始得標「美國產」

記者張聲肇／綜合報導
農業部將要求肉、蛋等食品共應商僅有在美國生、美國養、美國宰殺加工的產品，才可貼上「美國產、美國產品」標籤。圖為賓州一家超市販賣的牛肉。(美聯社)
農業部將要求肉、蛋等食品共應商僅有在美國生、美國養、美國宰殺加工的產品，才可貼上「美國產、美國產品」標籤。圖為賓州一家超市販賣的牛肉。(美聯社)

聯邦農業部6日提出建議案，規定肉、蛋等食品源頭須在美國生、在美國養、在美國宰殺加工，始可標「美國產、美國產品」(Made in the USA，或Product of USA)。

這項建議將開始徵求民眾意見，農業部長維賽克(Tom Vilsack)說，這是美國消費者想要的「產品標誌」法規。

一旦新規生效，12%從澳洲、加拿大和巴西進口但在美國市場被視同「美國產品」的牛肉，將不得再標誌為「美國產品」。整體而言，美國市場上6%紅肉和家禽肉和不到1%的蛋類產品，也不得貼「美國製造」的標籤。

目前法規准許廠商將進口產品或牲口運到美國後屠宰，甚至進口後重新包裝、加工的肉品，標誌為「美國產品」。

農業部委託進行的民調發現，將近三分之二消費者認為，要「大多甚至全部」生產程序都在美國完成的產品，才可叫做「美國產品。」

維賽克說，很明顯的，目前產品標誌現況，和消費者的理解與期盼有很大的落差；例如，全美市場上所有肉類、禽類和蛋類產品，有12%就不符事實地標誌為「源自美國」的產品。

拜登總統2021年就提議修改產品標誌法規，目的是強化美國肉類與禽類產品的供應鏈。

農業部去年夏天對4800名負責家庭採購的成年人做意見調查，受調對象在過去半年當中有買過牛肉或豬肉，超過40%說採購時，他們會注意是不是標誌「美國產品」。

消費者團體和農牧業者社團，包括美國養牛人協會，一致讚揚農業部體貼消費者的政策。養牛人協會2019年曾籲請農業部修改肉品商標規定。

協會會長塔珀(Justin Tupper)說，原法規讓店家「志願」標注產品來源，新法規關閉了走漏洞的機會，「如果要貼『美國生產』的標誌，那麼這隻牛就該只見過美國的土地，消費者有權利知道他們的食物來自何處。」

美國消費者聯盟食品政策部主任葛瑞密連(Thomas Gremillion)說，這項改變是「很小但很重要」的一步，很早以前就該改了。

農業部 拜登 澳洲

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