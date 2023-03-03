氣候變化讓飛機容易遇亂流 多數重傷乘客未繫安全帶

德國漢莎航空1日驚傳一架航班在起飛後不久因「被閃電集中而驟降」，讓機上未繫好安全帶的乘客撞上機艙天花板，吃到一半的飛機餐也被拋飛至空中，最後造成7人送醫。(Getty Images、取材自推特)

儘管近年來美國各航空公司整體事故率逐漸改善，「亂流」仍是導致乘客和機組人員受傷的主因。專家表示，預計未來幾十年內氣候暖化 將使亂流現象加劇，不過，天氣預報日益精確，有助緩解情況。

1日一架德國 漢莎航空(Lufthansa)從德州飛往德國法蘭克福的空中巴士A330客機在田納西州上空遭遇嚴重亂流，飛機迫降維吉尼亞州機場，七人受傷送醫。此一最新事件讓更多人關注飛行亂流問題。

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根據國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board，NTSB)2021年報告，亂流佔2009年至2018年大型商業航空公司所有事故的37.6%；聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)去年數據顯示，2009年到2021年之間有146人因亂流受重傷，其中116起(79%)是經常起身活動的機組人員；大多數重傷乘客，若不是沒在座位上，就是就座時未繫安全帶。

NSTB表示，航空業和乘客可以採取更多措施來侷限亂流造成的傷害；而且人人都明白，只要在整個飛行過程中繫好安全帶，就能大大降低受傷風險。

何謂亂流？

亂流是以不可預測方式移動的不穩定氣流；最危險類型是晴空亂流，通常在前方天空沒有明顯警告情況下發生。最常發生區域是在稱為「高速氣流」(jet streams)的高海拔氣流當中或附近。

佛州安柏瑞德航空航天大學(Embry-Riddle Aeronautical University)氣象學教授奎因(Thomas Guinn)表示，飛行員遇到中度亂流，通常可以採取爬升到更高飛行高度來避開它；至於嚴重亂流，則需要給出亂流所在的廣泛區域位置，讓飛行員先避開這些區域。

氣候變化有何影響？

英國雷丁大學(University of Reading)大氣科學教授威廉 姆斯(Paul D. Williams) 表示，全球暖化正在改變高層大氣的溫度模式，導致高速氣流更不穩定；「在飛行巡航高度，熱帶地區變暖速度比兩極更快，導致整個高速氣流的南北溫差更大，正是這些溫差驅動了風切(wind shear)改變。」威廉姆斯指出，「用於尋找平穩航線的專業預報正在改進中，飛行員應該可以越來越擅於避開亂流。」

可以做哪些事？

NTSB的2021年報告提出長串建議。其中包括：飛行員、航空公司和空中交通管制員之間，分享更多關於天氣和亂流事件信息；敦促修改空服人員何時應待在座位上的安全相關建議，以降低空服人員受傷率。NTSB並表示，2歲以下兒童坐在自己座位上並使用適當的兒童安全帶，才是最安全作法；而不是由父母抱在膝上。