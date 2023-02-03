世報App活動開獎 幸運兒遍布全美 iPhone、iWatch帶回家
世界日報App豪華禮品大抽獎的得獎名單2月1日出爐，20名幸運兒來自全美各地甚至美國境外，喜獲頭獎的兩位幸運兒分別來自亞利桑納州鳳凰城和紐約市法拉盛，他們可獲得最新款的蘋果手機iPhone 14 Pro。
此次抽獎活動吸引近3000人參與；除美國本土外，還有來自加拿大、德國等地的讀者。獎品除蘋果手機iPhone 14 Pro外，還有iWatch、Homepod等。
世界日報手機App自12月17日起全新改版，新版App共設有26個頻道，用戶可按個人喜好調整頻道排序，並客製化自訂選單，確保不錯過任何一個關心的資訊。此外，新版App還增加了多元的分享方式，讓用戶可以將內容一鍵分享給親朋好友。
此次抽獎的兌獎時間是2月8日至4月30日，請中獎者持有效身分證明（須與中獎名單上的姓名拼寫一致），或委託親友攜中獎者的有效身分證明，前往洛杉磯世界日報大樓（1588 Corporate Center Drive, Monterey Park, CA 91754）領取獎品。若需將獎品郵寄至加州以外地區，包括美國境內外，郵寄及保險費用需由中獎者自付，世界日報保留活動最終解釋權。中獎詳情將同步在世界日報App、世界日報紙本、世界新聞網、微信公眾號（洛杉磯e生活），以及臉書帳號（洛杉磯世界日報 World Journal LA）上公布。
如若對獎品和兌獎流程有任何問題，請聯繫洛杉磯世界日報活動企劃中心，電話323-268-4982轉分機600；或發送郵件至：[email protected]，郵件請標明「下載世報新App獲獎人xxx獲xxx獎」。
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