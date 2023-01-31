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被兇嫌認是中國人 印第安納大學頭部遭猛刺學生出院

特派員黃惠玲／綜合報導
印大一名學生因被嫌犯認定為中國人而遭持刀猛刺頭部。(印大臉書)
印大一名學生因被嫌犯認定為中國人而遭持刀猛刺頭部。(印大臉書)

日前在印第安納大學(Indiana University)附近車站，遭襲擊者持刀朝頭部猛刺多刀的18歲學生近日出院，正在康復中。根據印大所在布魯明頓警察局(Bloomington Police Department)筆錄，56歲的兇嫌戴維斯(Billie R. Davis)自承，這起攻擊案是因為認定該學生是「中國人」，戴維斯還補充，「這樣就少了一個毀滅我們國家的人」。

代表受害學生家人的律師凱瑟琳·德萊尼(Kathleen DeLaney)說，傷者頭部多處刺傷，出於安全考慮，受害生要求匿名，德萊尼說，該名學生的家人表示，傷者已經出院，要求保有隱私，讓該身心進一步康復。

律師說，學生家人表達對布魯明頓市和全國各地亞裔社區的聲援，也了解到這些社區仍面臨著「隨機、無意義且基於仇恨的攻擊」。

美國國家公共電台(NPR)30日報導，該襲擊案發生在1月11日，地點在距離印大布魯明頓校區不到一哩處的公車車站，當時該名女學生正準備下車，另一乘客突然用刀連續往她的頭部猛刺，然後逃離現場。

根據筆錄，戴維斯在被逮捕後告訴警方，刺傷這名學生是因為認定對方是「中國人」，還說「這樣就少了一個毀滅我們國家的人」。

戴維斯目前已經被控謀殺未遂、嚴重毆打和使用致命武器攻擊等罪，法庭文件顯示，戴維斯拒不認罪，被告律師杜格爾(Kyle Dugger)也提出嫌犯精神錯亂的辯護。

根據印大官方統計，該校約有1700多名中國留學生，亞裔生4.64%，該襲擊事件發生至今，印州亞裔一直生活在恐懼、悲傷和憤怒之中。

全美亞太裔婦女論壇(National Asian American Women's Forum)印州分會負責人博爾哈(Melissa Borja)說，對亞裔的歧視和暴力在該州是個持續問題。

2016年18歲的學生張悅(Yue Zhang，音譯)在印州納許維爾市(Nashville)遭一名想要進行「種族清洗」的男子用斧頭襲擊。1999年，研究生尹元俊(Won Joon Yoon)在一所教堂外被自稱白人至上主義者持槍射殺。

亞裔 中國留學生 警察

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