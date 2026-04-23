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聯邦眾議員史考特辭世 享壽80歲 曾是國會台灣連線成員

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聯邦眾議員史考特辭世 享壽80歲

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史考特是首位擔任眾院農業委員會（House Agriculture Commit...
史考特是首位擔任眾院農業委員會（House Agriculture Committee）主席的非裔美國人，生前正尋求於今年11月期中選舉連任第13任眾議員。(路透)

友台的民主黨籍聯邦眾議員史考特辭世，享壽80歲。這位在國會服務超過20載的喬治亞州聯邦眾議員，以捍衛農民、醫療、教育及退伍軍人權益聞名。

史考特（David Scott）曾為聯邦眾院國會台灣連線（Congressional Taiwan Caucus）成員，曾於2020年與共和黨籍、時任聯邦眾議員的狄普敦（Scott Tipton）提出「2020台灣公平僱用法」（Employment Fairness for Taiwan Act of 2020），支持台灣公民在國際金融組織獲得公平就業機會。

2019年底曾傳出世界銀行（World Bank）疑要求台灣人須持中國護照才能獲聘，兩位議員於隔年2月28日提出這項法案，要求白宮採取行動。

根據法案內容，財政部長應指示各國際金融機構內的美國籍執行董事發聲並動用表決權，以確保這些機構的人員僱用不歧視台灣公民。法案並要求美國財政部每年提交報告說明執行進展。

台灣外交部隨後表示感謝美國國會以具體行動支持台灣。

美聯社報導，史考特是首位擔任眾院農業委員會（House Agriculture Committee）主席的非裔美國人，生前正尋求於今年11月期中選舉連任第13任眾議員。

他出身平凡，是民主黨內溫和派「藍狗聯盟」（Blue Dog Caucus）具代表性的非裔成員，在農業補助與糧食援助議題上擁有重要影響力。但近年因健康狀況惡化，經常受到外界關切。他在2024年爭取連任時曾面臨黨內初選挑戰，直至逝世前也正遭遇競爭對手。

國會山莊的民主黨人紛紛悼念這位資深國會議員。

聯邦眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）今天向媒體表示：「史考特議員辭世的消息令人哀痛萬分。」

他說：「史考特是開創先河的人物，傑出地服務他所代表的選區，從平凡出身一路爬升，成為史上首位擔任眾議院農業委員會主席的非裔美國人。他關懷選民，極力爭取喬治亞州人民福祉，大家都會非常懷念他。」

史考特過世消息傳出後，白宮隨即降下半旗悼念。

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