川普力推投票法案 恐限縮女性與跨性別公民投票權

美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普 力推的、目前正在聯邦參院辯論的「保障美國選民資格法案」（SAVE America Act），一旦通過實施，恐有數以百萬計已婚女性及跨性別 人士在投票 時面臨前所未有的複雜狀況。

這項議案內容規定，美國人在登記參加聯邦選舉時，應證明自己的公民身分，須在投票時出示護照、駕照或出生證明等文件。

中央社引述法新社報導，但美國許多女性結婚後會改姓，導致她們的出生證明記載與現用姓名不符，必須額外提供證明文件來佐證。同樣的問題也困擾跨性別選民，因為出生文件未必能呈現目前的身分。

根據紐約大學（New York University）布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）資料，「全美有超過2100萬人無法輕易取得這些證明文件。而大約有一半美國人連護照都沒有。」

加州大學洛杉磯分校（UCLA）選舉法專家哈森（Rick Hasen）認為，「女性與跨性別人士最可能首當其衝」，也包括一些沒有護照的低收入工薪階層。

白宮辯稱，此一法案對打擊選民詐欺、防止非公民投票至關重要。

目前「保障美國選民資格法案」（Safeguard American Voter Eligibility Act，簡稱SAVE Act）在聯邦眾院共和黨的力推之下，已經獲得通過，但在參院則面臨阻礙，因為來自民主黨的阻力太大，恐難以過關。