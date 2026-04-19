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川普力推投票法案 恐限縮女性與跨性別公民投票權

中央社／華盛頓18日綜合外電
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普力推的、目前正在聯邦參院辯論的「保障美國選民資格法案」（SAVE America Act），一旦通過實施，恐有數以百萬計已婚女性及跨性別人士在投票時面臨前所未有的複雜狀況。

這項議案內容規定，美國人在登記參加聯邦選舉時，應證明自己的公民身分，須在投票時出示護照、駕照或出生證明等文件。

中央社引述法新社報導，但美國許多女性結婚後會改姓，導致她們的出生證明記載與現用姓名不符，必須額外提供證明文件來佐證。同樣的問題也困擾跨性別選民，因為出生文件未必能呈現目前的身分。

根據紐約大學（New York University）布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）資料，「全美有超過2100萬人無法輕易取得這些證明文件。而大約有一半美國人連護照都沒有。」

加州大學洛杉磯分校（UCLA）選舉法專家哈森（Rick Hasen）認為，「女性與跨性別人士最可能首當其衝」，也包括一些沒有護照的低收入工薪階層。

白宮辯稱，此一法案對打擊選民詐欺、防止非公民投票至關重要。

目前「保障美國選民資格法案」（Safeguard American Voter Eligibility Act，簡稱SAVE Act）在聯邦眾院共和黨的力推之下，已經獲得通過，但在參院則面臨阻礙，因為來自民主黨的阻力太大，恐難以過關。

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