鮑爾若戀任Fed主席 川普：我會把他開除

川普總統執意要現任聯準會主席鮑爾(右)提早去職。圖為川普總統去年7月刻意到聯準會翻修大樓的工程視察。(路透)

川普總統15日再次對聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾施加壓力，表示若鮑爾在目前任期屆滿後仍未下台，他會將其撤職。

美聯社報導，川普總統接受福斯財經新聞台(Fox Business)訪問時表示，若鮑爾(Jerome Powell)「沒有按時離任，我就得開除他。...我之前就想開除他」。

鮑爾任期將於5月中旬屆滿。川普多次抨擊鮑爾未更積極調降利率，此外川普政府已對鮑爾疑似在聯準會 整修工程中超支啟動調查。

川普已提名聯準會前理事華許(Kevin Warsh)接替鮑爾，但華許若要上任得通過參院確認，而由參院銀行委員會(Banking Committee)召開的提名確認聽證會將於21日登場。

然而，華許的上任之路面臨挑戰，因為有些參議員批評司法部對鮑爾的調查構成政府對聯準會的政治施壓。與川普同屬共和黨 的參院銀行委員會成員提里斯(Thom Tillis)已矢言，只要這項調查仍懸而未決，他就不會放行華許的任命案。

川普15日被問到是否會放棄司法部對鮑爾的調查，他回答：「我不是玩玩，我得查出(真相)。」華許的任命程序若停滯不前，鮑爾依法就可繼續擔任聯準會主席。

鮑爾最早是在2018年川普首任總統期間接掌聯準會，並於2022年在民主黨籍總統拜登 任內獲得續任。

由共和黨主導的銀行委員會，預料將在21日聽證會上，就被提名人華許的龐大財富、他過去與已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的關係，以及他對利率和其他經濟議題的看法提出質詢。

參院即將舉行川普總統聯準會主席提名人華許的提名任命聽證，但可能有變數。(美聯社)

財政部長貝森特14日在一場圓桌會議上向媒體表示，川普政府希望華許能「盡快」接任聯準會主席。

針對提里斯堅持在司法部調查尚未結案前，阻撓任命程序，貝森特回應：「我們打算讓這個流程順其自然發展。」貝森特補充表示，他認為提里斯到頭來會是「一個理性的人」。

儘管被問及是否正協商撤銷司法部對聯準會的調查時，貝森特表示他無法左右司法部，但他強調：「我有信心，華許最終會成為聯準會主席。」