我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

川普多次承諾 卸任前擬大赦幕僚

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普最近一次在幕僚會議上表示，他會赦免接近他辦公室的人。圖為川普(左)及閣員在橢...
川普最近一次在幕僚會議上表示，他會赦免接近他辦公室的人。圖為川普(左)及閣員在橢圓型辦公室。(路透)

知情人士透露，川普總統曾多次承諾，會在卸任前會赦免其政府的高級官員。

知情人士表示，川普在最近的一次幕僚會議上說：「我會赦免所有曾經靠近橢圓形辦公室200呎以內的人。」此番發言引來一陣笑聲；不過，隨著總統一再提及此事，這個「赦免範圍」也似乎隨之擴大。另一位在2026年稍早與川普會面的人士表示，總統曾開玩笑說，他會赦免所有曾經接近他10呎以內的人。

2025年在橢圓形辦公室隔壁餐廳與顧問的一次談話中，川普表示他將在卸任前召開記者會，宣布大規模赦免；知情人士說，他們並不清楚具體赦免對象和罪行是什麼。

無條件赦免權是總統擁有的最深遠的權力之一。川普本屆就任以來，行使赦免權的方式不同於以往任何一位總統，迄今已開出約1600份赦免令，對象包括許多政治盟友、金主或他們的雇主，通常是在社交聚會或打完高爾夫後開出；川普的一些赦免令也受到了兩黨的批評，包括赦免一位曾為川普自己的數位貨幣公司提供支持的加密貨幣億萬富翁，和被被判與販毒集團合謀向美國走私毒品有罪的洪都拉斯前總統；但川普在第一任期內所簽署的赦免令和減刑令，不足250份。

知情人士透露，總統曾多次向白宮幕僚和其他政府官員提及赦免的可能性，尤其是在工作人員暗示他們可能因相關決定而面臨起訴或國會調查時。眾所周知，川普有時會拿一些事開玩笑，但之後卻會認真對待，因此，他頻繁提及此事也讓一些幕僚相信，川普對赦免這件事並非是在開玩笑。

川普的助理們一直擔心在11月的期中選舉失去眾議院控制權；民主黨人也表示，他們屆時可能會就一系列問題對總統展開調查，包括他對司法部的控制、國土安全部涉嫌的瀆職行為以及總統的赦免令本身。

司法部 眾議院 白宮

上一則

美艦穿越荷莫茲海峽後折返 美伊談判未受影響

下一則

川普濫用緊急上訴 自由派大法官：最高院偏頗導致

延伸閱讀

川普稱卸任前「橢圓辦公室60公尺內全赦免」 拜登先例讓政敵難批評

川普稱卸任前「橢圓辦公室60公尺內全赦免」 拜登先例讓政敵難批評
川普評曼達尼百日施政 提三建議讓紐約「煥然一新」

川普評曼達尼百日施政 提三建議讓紐約「煥然一新」
伊朗新領袖點頭 川普臨門拍板…最後一刻談出停火內幕曝光

伊朗新領袖點頭 川普臨門拍板…最後一刻談出停火內幕曝光
官員稱川像條瘋狗 民主黨人籲用第25修正案讓川普下台

官員稱川像條瘋狗 民主黨人籲用第25修正案讓川普下台

熱門新聞

美軍救援受困伊朗境內的飛官，過程驚險。示意圖。（路透）

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

2026-04-05 20:55
美國總統川普2日在白宮。（歐新社）

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

2026-04-05 01:02
這張照片據稱，美國在伊朗執行尋找一名受困飛行員任務期間，有美軍飛機遭摧毀。路透無法確認照片的實際拍攝時間。(路透)

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

2026-04-05 12:29
F-15E檔案照，非此次失事戰機。（美聯社）

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

2026-04-04 23:30
美國川普總統。（美聯社）

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

2026-04-07 19:00
川普總統。(美聯社)

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

2026-04-07 08:34

超人氣

更多 >
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃