川普多次承諾 卸任前擬大赦幕僚

川普最近一次在幕僚會議上表示，他會赦免接近他辦公室的人。圖為川普(左)及閣員在橢圓型辦公室。(路透)

知情人士透露，川普總統曾多次承諾，會在卸任前會赦免其政府的高級官員。

知情人士表示，川普在最近的一次幕僚會議上說：「我會赦免所有曾經靠近橢圓形辦公室200呎以內的人。」此番發言引來一陣笑聲；不過，隨著總統一再提及此事，這個「赦免範圍」也似乎隨之擴大。另一位在2026年稍早與川普會面的人士表示，總統曾開玩笑說，他會赦免所有曾經接近他10呎以內的人。

2025年在橢圓形辦公室隔壁餐廳與顧問的一次談話中，川普表示他將在卸任前召開記者會，宣布大規模赦免；知情人士說，他們並不清楚具體赦免對象和罪行是什麼。

無條件赦免權是總統擁有的最深遠的權力之一。川普本屆就任以來，行使赦免權的方式不同於以往任何一位總統，迄今已開出約1600份赦免令，對象包括許多政治盟友、金主或他們的雇主，通常是在社交聚會或打完高爾夫後開出；川普的一些赦免令也受到了兩黨的批評，包括赦免一位曾為川普自己的數位貨幣公司提供支持的加密貨幣億萬富翁，和被被判與販毒集團合謀向美國走私毒品有罪的洪都拉斯前總統；但川普在第一任期內所簽署的赦免令和減刑令，不足250份。

知情人士透露，總統曾多次向白宮 幕僚和其他政府官員提及赦免的可能性，尤其是在工作人員暗示他們可能因相關決定而面臨起訴或國會調查時。眾所周知，川普有時會拿一些事開玩笑，但之後卻會認真對待，因此，他頻繁提及此事也讓一些幕僚相信，川普對赦免這件事並非是在開玩笑。

川普的助理們一直擔心在11月的期中選舉失去眾議院 控制權；民主黨人也表示，他們屆時可能會就一系列問題對總統展開調查，包括他對司法部 的控制、國土安全部涉嫌的瀆職行為以及總統的赦免令本身。