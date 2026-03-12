我的頻道

鎖喉荷莫茲伊朗水雷揭密 為何成為美海軍二戰後最大剋星？

39歲網紅深夜直播突猝逝 鏡頭前喊「一句」病發過程僅10分鐘

嫌照片「不夠稱頭」？華郵：赫塞斯記者會禁媒體攝影記者入場

編譯周辰陽／即時報導
國防部長赫塞斯2日在五角大廈，就美國與以色列對伊朗的軍事衝突舉行記者會。(路透)
華盛頓郵報11日獨家報導，2名知情人士透露，國防部赫塞斯的幕僚認為媒體發布的照片「不夠好看」（unflattering）後，國防部已禁止新聞攝影記者出席對伊朗戰事的記者會。

消息人士因擔心遭到報復而要求匿名。引發赫塞斯方面不滿的記者會於2日召開，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將一併出席。這也是赫塞斯自2025年6月26日以來，首次站上五角大廈簡報室講台。美聯社、路透與蓋蒂圖片社（Getty Images）在內的多家媒體均派出攝影記者到場。

媒體攝影師隨後發布照片，並因授權全球各地出版機構而廣泛傳播。然而，赫塞斯的幕僚向同事表示，他們不喜歡部長在照片中的樣子。兩名知情人士透露，赫塞斯的助理因此決定，禁止攝影記者進入五角大廈3月4日與10日舉行的兩場後續記者會。

五角大廈新聞秘書威爾森（Kingsley Wilson）在聲明中表示：「為了有效使用五角大廈簡報室空間，我們允許每家未持證新聞媒體派一名代表入場，但不包括聯合採訪團（pool）。記者會照片會立即在網路上發布，供大眾與媒體使用。如果這影響某些媒體的商業模式，他們應考慮申請五角大廈的採訪證。」白宮首席副發言人凱利（Anna Kelly）則拒絕置評。

目前尚不清楚究竟是某一張特定照片，還是當天所有照片的整體效果，引發赫塞斯幕僚的不滿。另外兩名知情人士表示，攝影記者4日前往記者會時被拒絕入場。自此之後，只有國防部官方攝影師獲准進入。

華郵發布這篇報導後，維護攝影記者權益的美國全國新聞攝影師協會（National Press Photographers Association, NPPA）發表聲明，譴責國防部的決定，並呼籲五角大廈恢復被禁止攝影記者的採訪權。NPPA同時表示，對攝影記者進行報復也引發新的憲法第一修正案疑慮。

五角大廈 國防部 赫塞斯

國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
執行移民政策引發許多爭議的國安部長諾姆，5日遭川普總統開除。圖為她4日出席參院聽證，當時共和黨參議員提里斯已要求她下台。（美聯社）

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

2026-03-06 01:28
NBC News指出，川普(中)持續私下詢問友人與顧問對2028年大選的意見：「選魯比歐(右)還是范斯(左)？」示意圖。(路透資料照)

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

2026-03-10 22:14

