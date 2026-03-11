喬州眾議員補選 民主黨哈里斯、共和黨傅勒4/7拚決選

喬州聯邦眾議員的遞補特別選舉，民主黨候選人哈里斯和獲得川普背書的共和黨人傅勒(左)領先，將在4月7日進入決選。(美聯社)

「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營要角、前共和黨喬治亞州聯邦眾議員 格林(Marjorie Taylor Greene)今年1月辭去眾議員職務，遞補席次空缺的特別選舉10日登場。根據美聯社，開票82%的結果顯示，2024年選舉敗給格林的哈里斯(Shawn Harris)，以37%領先，共和黨人傅勒以35%緊隨其後。由於沒有候選人跨越50%得票率門檻，得票率最高的這兩名候選人將在4月7日進入決選(runoff)。

格林原本是川普 總統重要國會盟友，卻因要求司法部 公布「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前所有檔案而與川普關係決裂，被川普點名為「叛徒」(traitor)。

此次共計17名候選人不分政黨都出現在同一張選票，其中共和黨籍有12人，獲得川普背書的喬州區域檢察官傅勒(Clay Fuller)備受矚目。 喬州聯邦眾議員的遞補特別選舉，民主黨候選人哈里斯和共和黨人傅勒(見圖)領先，將在4月7日進入決選。(路透)

喬州第14選區特別選舉結果，牽動共和黨能否守住目前在眾院的218票對214票些微多數。

福斯新聞網10日分析，2024年總統大選時，川普在喬州第14選區得票率領先37%，共和黨在這個選區禁不起任何意外發生，不能讓民主黨在這次特別選舉取得逆轉勝。

傅勒日前在喬州羅馬市(Rome)一場造勢活動上，在川普之前上台演講，形容自己是「MAGA戰士」(MAGA warrior)。

共和黨陣營候選人還有擁有龐大保守派支持者、向來支持川普的前州參議員摩爾(Colton Moore)。摩爾競選期間一直播放廣告，強調自己才是真正走「美國第一」(America First)路線、真正效忠川普的候選人。

保守派牧師格雷(Tom Gray)、前任格林幕僚塔利(Jim Tully)等共和黨候選人，競選期間都對川普表示支持。

民主黨方面有三名候選人，除了退役陸軍准將哈里斯在特別選舉捲土重來，競選團隊募款金額達430萬元，17名候選人當中排名第一。由於初選只有三名民主黨候選人，由於無人得票率過半，哈里斯取得進入決選的兩個名額之一。

