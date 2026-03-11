我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

喬州眾議員補選 民主黨哈里斯、共和黨傅勒4/7拚決選

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喬州聯邦眾議員的遞補特別選舉，民主黨候選人哈里斯和獲得川普背書的共和黨人傅勒(左)領先，將在4月7日進入決選。(美聯社)
喬州聯邦眾議員的遞補特別選舉，民主黨候選人哈里斯和獲得川普背書的共和黨人傅勒(左)領先，將在4月7日進入決選。(美聯社)

「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營要角、前共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)今年1月辭去眾議員職務，遞補席次空缺的特別選舉10日登場。根據美聯社，開票82%的結果顯示，2024年選舉敗給格林的哈里斯(Shawn Harris)，以37%領先，共和黨人傅勒以35%緊隨其後。由於沒有候選人跨越50%得票率門檻，得票率最高的這兩名候選人將在4月7日進入決選(runoff)。

格林原本是川普總統重要國會盟友，卻因要求司法部公布「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前所有檔案而與川普關係決裂，被川普點名為「叛徒」(traitor)。

此次共計17名候選人不分政黨都出現在同一張選票，其中共和黨籍有12人，獲得川普背書的喬州區域檢察官傅勒(Clay Fuller)備受矚目。

喬州聯邦眾議員的遞補特別選舉，民主黨候選人哈里斯和共和黨人傅勒(見圖)領先，將在...
喬州聯邦眾議員的遞補特別選舉，民主黨候選人哈里斯和共和黨人傅勒(見圖)領先，將在4月7日進入決選。(路透)

喬州第14選區特別選舉結果，牽動共和黨能否守住目前在眾院的218票對214票些微多數。

福斯新聞網10日分析，2024年總統大選時，川普在喬州第14選區得票率領先37%，共和黨在這個選區禁不起任何意外發生，不能讓民主黨在這次特別選舉取得逆轉勝。

傅勒日前在喬州羅馬市(Rome)一場造勢活動上，在川普之前上台演講，形容自己是「MAGA戰士」(MAGA warrior)。

共和黨陣營候選人還有擁有龐大保守派支持者、向來支持川普的前州參議員摩爾(Colton Moore)。摩爾競選期間一直播放廣告，強調自己才是真正走「美國第一」(America First)路線、真正效忠川普的候選人。

保守派牧師格雷(Tom Gray)、前任格林幕僚塔利(Jim Tully)等共和黨候選人，競選期間都對川普表示支持。

民主黨方面有三名候選人，除了退役陸軍准將哈里斯在特別選舉捲土重來，競選團隊募款金額達430萬元，17名候選人當中排名第一。由於初選只有三名民主黨候選人，由於無人得票率過半，哈里斯取得進入決選的兩個名額之一。

密西西比州兩黨10日進行初選，民主黨人要決定選出資深聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson) 代表民主黨，還是他34歲的挑戰者、律師滕納區(Evan Turnage)。

喬州聯邦眾議員的遞補特別選舉，民主黨候選人哈里斯(見圖)和共和黨人傅勒領先，將在...
喬州聯邦眾議員的遞補特別選舉，民主黨候選人哈里斯(見圖)和共和黨人傅勒領先，將在4月7日進入決選。(路透)

世報陪您半世紀

司法部 眾議員 川普

上一則

成功護送油輪通過荷莫茲海峽？白宮打臉能源部長

下一則

安全考量 川普中國行只訪北京 籌備工作進「最後階段」

延伸閱讀

州長初選10人登記 8民主黨人分散票源

州長初選10人登記 8民主黨人分散票源
共和黨德州聯邦參議員初選延長賽 川普可能為孔寧背書

共和黨德州聯邦參議員初選延長賽 川普可能為孔寧背書
期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

北卡州兩黨初選結果一如預期 庫柏、瓦利爭奪聯邦參議員

北卡州兩黨初選結果一如預期 庫柏、瓦利爭奪聯邦參議員

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元