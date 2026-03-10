否認意見不和 川普稱范斯對打伊朗沒那麼熱中

副總統范斯9日在德拉瓦州多佛空軍基地迎接在美伊戰火中殉職的美軍遺體時，舉手敬禮。川普 總統說「或許范斯對於攻打伊朗沒有那麼熱衷」。(美聯社)

川普總統9日在佛羅里達州都瑞爾(Doral)私人高爾夫俱樂部對媒體說，伊朗戰爭開打之初與副總統范斯之間「出現一些理念不同」，不過兩人沒有不和。川普說，或許范斯對於攻打伊朗「沒有那麼熱中」，但美國跟以色列 聯手對伊朗發動空襲確有必要。

川普說：「這是我們必須做的事。我不覺得我們有其他選擇。」

美聯社分析，共和黨 今年將面臨期中選舉考驗，伊朗戰爭在黨內引起某些緊張情緒。某些共和黨人對於攻打伊朗的軍事行動如何符合川普時代主張的「美國優先」(America First)表示憂慮。

美軍陸戰隊出身的范斯被認為是代表共和黨角逐2028年總統大選 的接班人，長期以來經常倡議川普提出的願景，也就是美國應該把重心放在處理國內問題，不是干預海外衝突。

伊朗戰爭爆發後，范斯2023年發表在華爾街日報的一篇投書再次受到矚目。范斯在文中寫道，支持川普是因為「我知道他不會魯莽地派美國人到海外打仗」。

美以聯軍攻打伊朗前夕，范斯接受華盛頓郵報訪問時說，美國「絕不可能」像之前的伊拉克一樣，再次捲入一場永無止境的戰爭。

范斯9日接受福斯新聞網主播沃特斯(Jesse Watters)訪問時，拒絕把這次伊朗軍事行動與過去的伊拉克、阿富汗戰爭相提並論。

范斯表示：「阿富汗戰爭任務一拖20年，20年沒有明確目標，美國花了20年設法把自由民主帶進阿富汗。」他說：「伊拉克戰爭時間略短，但我們還是在他們國家待了近10年，沒有明確使命，沒有清楚定義。」

范斯說，這次伊朗軍事行動不同之處在於，川普已經明確定義想要實現的目標。

川普9日對媒體說，跟范斯並沒有意見分歧。川普說：「我們相處極好。」