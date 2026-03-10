川普放話SAVE法過關前「不批任何法案」 參院陷僵局

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
新罕州的兩名高中生在2024年的總統初選中當志工。川普總統要參院批准「拯救美國法案」，該法案要求選民登記投票須提供公民身分證件。(美聯社)
國土安全部上個月臨時開支撥款到期後，因國會民主黨人反對白宮打擊非法移民手法，未能達成共識而不能通過撥款法案，於2月14日起開始局部停擺。川普總統5日宣布撤換國土安全部長諾姆(Kristi Noem)後，兩黨參議員認為這為通過法案鋪平了道路，然而川普又提出參院要批准「拯救美國法案」(Safeguard American Voter Eligibility，SAVE America Act)，否則他不會簽署其他法案，這又給國土安全部撥款法案蒙上陰影。

「拯救美國法案」又稱「保障美國選民資格法案」，該法案要求選民登記投票須提供公民身分證件，且投票時須出示證件。

國會山莊報(The Hill)報導，四名民主黨人5日在眾院與共和黨人站邊投票，通過了為國土安全部提供經費至9月的法案。一名熟悉談判情況的消息人士稱，共和黨領導人希望諾姆下台足以說服中間派人士打破立場，投票支持法案。參院多數黨領袖熊恩(John Thune)便表示，諾姆離開國土安全部是重大的一步，將推動談判朝著達成協議的方向發展。

川普提名接任諾姆的奧克拉荷馬州共和黨參議員穆林(Markwayne Mullin)亦得到一些議員認可。民主黨佛蒙特州聯邦參議員威爾希(Peter Welch)便讚穆林稱職且誠實，並預測他可獲得參議院確認，「這將給我們機會真正討論國土安全部目前的情況……我們將有機會與穆林對話，深入探討一些令人擔憂的問題。」

然而川普8日發表聲明，表示在參院批准備受爭議的「拯救美國法案」之前，他不會簽署任何法案；民主黨人幾乎全數反對此法案。參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)警告：「如果川普說在SAVE法案通過之前他不會簽署任何法案，那就這樣吧：參院將徹底陷入僵局。」

在國安部撥款談判中，共和黨人否決了民主黨人優先考慮的兩項改革：要求移民執法突襲行動必須獲得司法搜索令、禁止聯邦移民和邊境官員佩戴面罩。熟悉談判的共和黨參議員和助手表示，白宮已向舒默做出實質讓步。

