Anthropic被認定「供應鏈風險」遭封殺 提告聯邦政府數部門

Anthropic公司遭五角大廈列入國安黑名單封殺後，9日控告川普政府「非法報復」。(路透)

五角大廈 以「供應鏈風險」為由，變相將人工智慧(AI)公司Anthropic列入國家安全黑名單予以封殺。Anthropic 9日控告川普政府，認為是因為拒絕軍方不受限制使用其技術而採取的「非法報復行動」。

綜合美聯社、路透等報導，Anthropic 9日分別向加州聯邦法院及華盛頓特區聯邦上訴法院遞交文件，要求推翻五角大廈將它列入「供應鏈風險」的決定，另外要求撤銷川普總統禁止聯邦雇員使用其聊天機器人Claude的命令。

Anthropic在訴狀指出，「這些行動史無前例且非法，憲法不允許政府動用其巨大權力來懲罰一家公司，僅僅因為該公司行使受憲法保護的言論自由」。

Anthropic聲稱訴諸法律行動，是為了維護自身權利，阻止行政部門非法報復行動的最後手段；又說「尋求司法審查，不會改變長期以來利用AI保護國家安全的承諾」。

訴狀也將財政部 、國務院 等聯邦機構列為被告，因為這些部門早前已下令員工停止使用Anthropic的AI技術。五角大廈未對訴訟置評。

在各科技巨頭裡，Anthropic本來是唯一向軍方機密軍事系統提供AI模型的公司，但在拒絕五角大廈要求，取消其 AI技術只用於自主武器或國內監控的限制後，國防部長赫塞斯將Anthropic公司列為國家安全供應鏈風險企業而禁用，採用谷歌的Gemini、OpenAI的ChatGPT以及馬斯克的Grok。

相關命令指示聯邦機構立即停止使用其技術，並禁止任何與軍方有業務往來的公司與Anthropic合作且即刻生效，等同全面封殺。

Anthropic在訴狀控告川普政府這些行為，損害了公司聲譽，危及與其他企業數以億元計的合約，目的是「摧毀這家全球增長最快私營公司所創造的經濟價值」。

在遭川普政府封殺前，該公司預計今年的140億元收入，大部分來自使用其技術的政府機構及各企業，目前每年使用Claude而至少支付100萬元的客戶，就超過500個。