我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

川普：國防企業達共識 精密武器產量提高至4倍

中央社／華盛頓6日綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。圖為他6日在白宮東廳出席「拯救大學體育」圓桌會議。（美聯社）
美國總統川普。圖為他6日在白宮東廳出席「拯救大學體育」圓桌會議。（美聯社）

美國總統川普6日表示，各大國防企業在白宮舉行「非常良好的會議」後，已同意將「精密級」武器產量提高到4倍，以及提升軍事彈藥產量。

綜合法新社和「華爾街日報」（WSJ）報導，川普表示，英國航太系統公司（BAE Systems）、波音公司（Boeing）、漢威航太公司（Honeywell Aerospace）、L3哈里斯科技（L3Harris Technologies）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）及RTX公司執行長出席6日的會議，並說他們將於兩個月後再度與他會面。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「他們已同意將『精密級』（Exquisite Class）武器的產量提高到4倍，我們希望盡速達到最高產量水準。」

川普表示，產能擴張「在會議前3個月就已開始，許多武器的工廠和生產早已啟動」。五角大廈今年稍早曾宣布已與洛克希德馬丁和RTX達成協議，提升部分需求量最大的武器產量，包括愛國者防空飛彈（Patriot）、終端高空防衛系統（THAAD）及標準型防空飛彈（Standard）。

川普還說，美國擁有「幾乎無限供應的中階與中高階彈藥」，這類彈藥正用於伊朗戰事，近期也在委內瑞拉軍事行動中使用過，「不過我們也增加了這些等級彈藥訂單」。

世報陪您半世紀

川普

上一則

搶救能源運輸 美推200億再保險 促油輪通過荷莫茲海峽

延伸閱讀

戰事耗彈燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊朗改打無人機消耗戰

戰事耗彈燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊朗改打無人機消耗戰
能源價狂飆 川普派軍護航荷莫茲油輪 「後續更多行動」

能源價狂飆 川普派軍護航荷莫茲油輪 「後續更多行動」
美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」
美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
執行移民政策引發許多爭議的國安部長諾姆，5日遭川普總統開除。圖為她4日出席參院聽證，當時共和黨參議員提里斯已要求她下台。（美聯社）

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

2026-03-06 01:28

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格