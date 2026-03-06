砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

執行移民政策引發許多爭議的國安部長諾姆，5日遭川普總統開除。圖為她4日出席參院聽證，當時共和黨參議員提里斯已要求她下台。（美聯社）

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)在連日國會聽證與爭議不斷的情況下，成為川普 總統第二任期首位遭開除的內閣部長；外界普遍解讀，本周一項耗資2億2000萬元的國安部廣告未經競標爭議，以及諾姆在國會的說辭，是斷送她仕途的關鍵。

美聯社報導，川普5日透過社群媒體宣布，諾姆將卸下國安部的職務，並提名奧克拉荷馬州參議員穆林(Markwayne Mullin)擔任下一任國安部長。

川普表示，諾姆「貢獻卓越，取得許多驚人成果(尤其是在邊境議題方面！)」。

諾姆是川普第二任期內首位下台的內閣部長，她本周在國會接受兩天的聽證質詢，遭兩黨議員猛烈批評，其中最為人詬病的是一項耗資2億2000萬元、以她為主角的電視廣告。該廣告勸導非法居留者自願離境，但外界質疑其內容過度凸顯諾姆的個人形象。

諾姆是在一項公開活動致詞前，獲知被炒的消息。

紐約郵報報導，路易斯安那州的共和黨參議員甘迺迪(John Kennedy)在參院司法委員會質詢時問諾姆：「妳如何解釋花費2億2000萬元播放以妳為主角的電視廣告？」諾姆回應，這是川普交付的任務，「總統要求我傳播訊息，告訴非法滯留美國的人們離開」

甘迺迪質疑諾姆說：「我並不是說妳沒說實話，只是難以置信。」指出該廣告「確實提升妳的知名度」，卻可能讓總統陷入尷尬處境。

美聯社報導，川普不滿諾姆在聽證會上，聲稱廣告獲得他批准，並在5日接受路透訪問時，否認曾批准該計畫，並稱完全不知此事。

除了廣告爭議外，諾姆任內多項政策遭受批評。

諾姆負責執行聯邦大規模打擊非法移民的政策，國安部統計顯示，非法入境人數降至歷史低點，另有逾67萬人被驅逐出境、約220萬人自願離境，但執法行動也招致執法過當與不尊重人權的批評，尤其在明尼蘇達州明尼亞波利斯市的行動引發重大爭議與抗議示威浪潮。

此外，國家廣播公司(NBC)報導，花費億元的移民與海關執法局(ICE)招募人員廣告未經競標，而是由諾姆直接挑選承包商。被選中的兩家公司，就是之前獲得2.2億元鼓勵移民自動離境廣告合約的公司。