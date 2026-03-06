諾姆眾院聽證被問緋聞「未否認」 成遭川普撤換最後稻草

國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬婚外情問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

國土安全部長諾姆(Kristi Noem) 4日在眾議院司法委員會聽證會上，被議員追問是否與白宮特別政府雇員、前川普 競選經理李萬度斯基(Corey Lewandowski)有性關係。諾姆未直接否認，而是將相關報導稱為「八卦小報的垃圾內容」，消息人士指出，諾姆未正面解釋婚外情疑慮，是導致她被川普撤換的原因之一。

多家媒體報導，諾姆與李萬度斯基均已婚，在當日的聽證會上，諾姆兩度被問及緋聞，加州民主黨籍眾議員卡姆拉格-德夫(Sydney Kamlager-Dove)直接提問，「諾姆部長，在妳擔任國土安全部部長期間，是否曾與李萬度斯基發生過性關係？」諾姆隨即向委員會主席喬登(Jim Jordan)說，「主席先生，我很震驚這個委員會今天竟然在散布八卦小報的垃圾內容，」而當時與諾姆結褵34年的丈夫就坐在她身後。

對此，卡姆拉格-德夫仍表示諾姆並未給出明確答覆。佛羅里達州民主黨籍眾議員莫斯科維茨(Jared Moskowitz)隨後繼續追問，他表示，諾姆稱李萬度斯基為「特別政府雇員」，但他仍希望她能明確否認緋聞。他並嘲諷說，雖然自己能理解「政府」與「雇員」的含義，但不知道李萬度斯基「特別」之處在哪裡，「我知道妳說這些是垃圾，也許確實如此，但妳真的應該直接說出『沒有』，把事情澄清，」莫斯科維茨說。

當諾姆試圖回應「這些引用的傳聞十分荒謬」時，莫斯科維茨打斷並追問說，「所以答案是『沒有』嗎？」對此，諾姆選擇避而不談並反擊稱，這類指控是「社會主義、自由派左派」對保守派女性的攻擊。

紐約郵報5日報導，消息人士透露，諾姆在眾議院聽證會上對是否與李萬度斯基有「性關係」的模糊回覆，是導致總統川普下定決心開除她的「最後一根稻草」。消息人士認為，川普對諾姆的信任早已因多起事件亮起紅燈。

首先，諾姆3日在參議院 宣稱川普批准了一項價值2.2億元、由她主演的廣告活動，遭川普向媒體直接反駁其「撒謊」。至於讓她「大限已到」的關鍵，是她4日在聽證會上面對緋聞質詢時的拙劣應對。消息人士說，「聽證會上關於婚外情的提問，確實是最後一根稻草，場面非常難看，」由於諾姆當時未直接否認，外界普遍認為她的回答是默認，最終川普撤換諾姆，改由奧克拉荷馬州參議員穆林(Markwayne Mullin)接掌國土安全部。

一名政府官員也表示，「撤換諾姆是基於她多項不幸的領導失敗累積而成，包括明尼蘇達州的執法風波、廣告宣傳爭議、婚外情指控、對幕僚管理不當以及她與海關與邊境保護局(CBP)及移民暨海關執法局(ICE)等其他機構首長之間長期的明爭暗鬥。」