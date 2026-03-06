我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

民主黨及共和黨2參議員 支持穆林接掌國安部

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
被川普總統提名新任國安部長的穆林（左），5日在國會表決完國安部預算後，向一名國會警員問候。（路透）
被川普總統提名新任國安部長的穆林（左），5日在國會表決完國安部預算後，向一名國會警員問候。（路透）

川普總統5日開除國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，遺缺將由共和黨奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)接任。民主黨賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)、共和黨北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)第一時間相繼表態，將為穆林出任國土安全部長的人事任命案投贊成票。

國會5日仍未解凍國安部的預算撥款。

眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)表示，雖然樂見諾姆下台，但更換領導階層並不會讓民主黨就此軟化要求國土安全部政策改革的訴求。傑佛瑞斯在國會山莊對媒體說：「人事異動並不夠，我們需要政策改革。」

傑佛瑞斯說：「諾姆下台了。走得好。她真是個災難。」

經常與民主黨團立場相左的費特曼，5日下午在社群媒體X發文寫道：「身為國土安全委員會成員、邊境安全小組委員會資深成員，我不確定有多少民主黨同僚會投票支持穆林出任國土安全部長，但我會投贊成票。」

2024年1月，諾姆出任國土安全部長的人事任命案中，投贊成票的民主黨參議員包括費特曼、凱恩(Tim Kaine)、絲拉金(Elissa Slotkin)、哈桑(Maggie Hassan)。

提里斯5日下午在X平台發文指出，穆林將讓國土安全部恢復效能。他寫道，穆林的另一個優點是「喜歡小狗」。諾姆曾在自傳裡寫道，把一隻無法訓練的小狗殺了。

在3日的聽證會上，提里斯花了10分鐘痛批諾姆，包括她對美國公民普雷蒂(Alex Pretti)、古德(Renee Good)遭探員開槍打死處理不當。提里斯並要求諾姆請辭。

專門協助難民安置的非營利組織「全球難民」(Global Refuge)主席維格納加(Krish O'Mara Vignarajah)發表聲明指出，諾姆下台是一次「修正路線的機會」。

聲明寫道：「過去一年的特點是政策反覆無常，長期以來的人道主義保護受到侵蝕，移民、雇主及社區面臨日漸嚴重的不穩定性。」

在諾姆領導下的國土安全部，對於已經獲准進入美國的難民展開更加嚴格的身分審查。

世報陪您半世紀

民主黨 參議員 共和黨

上一則

擬接掌國安部的穆林是誰？曾當格鬥選手 參院唯一原住民

下一則

諾姆眾院聽證被問緋聞「未否認」 成遭川普撤換最後稻草

延伸閱讀

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
本周參院聽證「最後一根稻草」川普準備開除諾姆

本周參院聽證「最後一根稻草」川普準備開除諾姆
德州國會議員初選 共和黨克倫紹、民主黨克勞基特敗選

德州國會議員初選 共和黨克倫紹、民主黨克勞基特敗選

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
美國稱已擊斃伊朗最高領袖哈米尼。(新華社)

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

2026-02-28 19:19
三名美軍在對伊朗的軍事行動中喪生。(美聯社)

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

2026-03-01 10:41
白宮2月28日公布一張川普總統(中)在佛州海湖莊園聽取中情局局長拉特克利夫(左)與國務卿魯比歐(右)、白宮幕僚長威爾斯(前右)簡報。(美聯社)

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

2026-02-28 22:04

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點