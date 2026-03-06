民主黨及共和黨2參議員 支持穆林接掌國安部

被川普總統提名新任國安部長的穆林（左），5日在國會表決完國安部預算後，向一名國會警員問候。（路透）

川普總統5日開除國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，遺缺將由共和黨 奧克拉荷馬州聯邦參議員 穆林(Markwayne Mullin)接任。民主黨 賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)、共和黨北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)第一時間相繼表態，將為穆林出任國土安全部長的人事任命案投贊成票。

國會5日仍未解凍國安部的預算撥款。

眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)表示，雖然樂見諾姆下台，但更換領導階層並不會讓民主黨就此軟化要求國土安全部政策改革的訴求。傑佛瑞斯在國會山莊對媒體說：「人事異動並不夠，我們需要政策改革。」

傑佛瑞斯說：「諾姆下台了。走得好。她真是個災難。」

經常與民主黨團立場相左的費特曼，5日下午在社群媒體X發文寫道：「身為國土安全委員會成員、邊境安全小組委員會資深成員，我不確定有多少民主黨同僚會投票支持穆林出任國土安全部長，但我會投贊成票。」

2024年1月，諾姆出任國土安全部長的人事任命案中，投贊成票的民主黨參議員包括費特曼、凱恩(Tim Kaine)、絲拉金(Elissa Slotkin)、哈桑(Maggie Hassan)。

提里斯5日下午在X平台發文指出，穆林將讓國土安全部恢復效能。他寫道，穆林的另一個優點是「喜歡小狗」。諾姆曾在自傳裡寫道，把一隻無法訓練的小狗殺了。

在3日的聽證會上，提里斯花了10分鐘痛批諾姆，包括她對美國公民普雷蒂(Alex Pretti)、古德(Renee Good)遭探員開槍打死處理不當。提里斯並要求諾姆請辭。

專門協助難民安置的非營利組織「全球難民」(Global Refuge)主席維格納加(Krish O'Mara Vignarajah)發表聲明指出，諾姆下台是一次「修正路線的機會」。

聲明寫道：「過去一年的特點是政策反覆無常，長期以來的人道主義保護受到侵蝕，移民、雇主及社區面臨日漸嚴重的不穩定性。」

在諾姆領導下的國土安全部，對於已經獲准進入美國的難民展開更加嚴格的身分審查。