擬接掌國安部的穆林是誰？曾當格鬥選手 參院唯一原住民

川普總統提名參議員穆林接替諾姆出任國土安全部部長，穆林曾經是格鬥運動員。（路透）

總統川普向諾姆開鍘解除國土安全部長職務的同時，提名奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)接任。48歲的穆林是參議院 內唯一原住民 ，曾是綜合格鬥選手，進入政壇後出任國會眾議員長達10年，在參議院也有3年。

川普形容穆林是「讓美國再次偉大」(MAGA)的戰士，善於與人相處，並以他的「智慧和勇氣」而為人認識，這正是繼續推行「美國優先」政策所必需。川普甚至聲稱穆林將會成為傑出的國土安全部長。

綜合每日郵報(Daily Mail)等報導，穆林的確是對川普非常忠心，這亦是川普最看重的一點。穆林屬於強硬保守派，在很大程度上與川普及其盟友保持一致。早在川普2024年11月二度當選後，曾有傳言稱川普會選擇穆林入閣，儘管未成，但也說明他在川普心裡有一定位置。

奧克拉荷馬州的News 9(KWTV)也指出，在聯邦撥款、能源及選舉等相關立法方面，穆林在國會內都全力支持川普，最新的美以聯合打擊伊朗行動，也不加思索地力挺。

眾所周知穆林言辭激進甚至有時過火，在2023年參議院一次聽證會上甚至不理自己參議員身分，「單挑」作證的卡車司機工會主席，站起來揚言要打架，最後由參議員桑德斯 (Bernie Sanders)訓斥「坐下」。

Axios報導，穆林透過爭取搖擺州原住民選民的支持，幫助川普成功連任。參議院多數黨領袖熊恩(John Thune)甚至稱穆林是參議院能夠影響川普對立法的看法。

穆林生於1977年7月，在奧克拉荷馬韋斯特維爾(Westville)成長，家人目前仍住在於此。曾以摔角獎學金就讀於密蘇里谷學院，但20歲時輟學幫病重的父親打理牛犢養殖場生意，後來還是完成副學士學位。2013年至2023年擔任國會眾議員。他也是綜合格鬥選手，2016年入選奧克拉荷馬州摔角名人堂，與妻子共有6個子女。

根據其辦公室網站的資料，穆林是第二位在美國參議院任職的切羅基部族(Cherokee Nation)成員。

根據聯邦法規，在提名期間，穆林先以代理部長身分履行職務直至參院通過任命，肯定會強力執行川普的邊境執法路線。