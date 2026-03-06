我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

擬接掌國安部的穆林是誰？曾當格鬥選手 參院唯一原住民

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統提名參議員穆林接替諾姆出任國土安全部部長，穆林曾經是格鬥運動員。（路透）
川普總統提名參議員穆林接替諾姆出任國土安全部部長，穆林曾經是格鬥運動員。（路透）

總統川普向諾姆開鍘解除國土安全部長職務的同時，提名奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)接任。48歲的穆林是參議院內唯一原住民，曾是綜合格鬥選手，進入政壇後出任國會眾議員長達10年，在參議院也有3年。

川普形容穆林是「讓美國再次偉大」(MAGA)的戰士，善於與人相處，並以他的「智慧和勇氣」而為人認識，這正是繼續推行「美國優先」政策所必需。川普甚至聲稱穆林將會成為傑出的國土安全部長。

綜合每日郵報(Daily Mail)等報導，穆林的確是對川普非常忠心，這亦是川普最看重的一點。穆林屬於強硬保守派，在很大程度上與川普及其盟友保持一致。早在川普2024年11月二度當選後，曾有傳言稱川普會選擇穆林入閣，儘管未成，但也說明他在川普心裡有一定位置。

奧克拉荷馬州的News 9(KWTV)也指出，在聯邦撥款、能源及選舉等相關立法方面，穆林在國會內都全力支持川普，最新的美以聯合打擊伊朗行動，也不加思索地力挺。

眾所周知穆林言辭激進甚至有時過火，在2023年參議院一次聽證會上甚至不理自己參議員身分，「單挑」作證的卡車司機工會主席，站起來揚言要打架，最後由參議員桑德斯(Bernie Sanders)訓斥「坐下」。

Axios報導，穆林透過爭取搖擺州原住民選民的支持，幫助川普成功連任。參議院多數黨領袖熊恩(John Thune)甚至稱穆林是參議院能夠影響川普對立法的看法。

穆林生於1977年7月，在奧克拉荷馬韋斯特維爾(Westville)成長，家人目前仍住在於此。曾以摔角獎學金就讀於密蘇里谷學院，但20歲時輟學幫病重的父親打理牛犢養殖場生意，後來還是完成副學士學位。2013年至2023年擔任國會眾議員。他也是綜合格鬥選手，2016年入選奧克拉荷馬州摔角名人堂，與妻子共有6個子女。

根據其辦公室網站的資料，穆林是第二位在美國參議院任職的切羅基部族(Cherokee Nation)成員。

根據聯邦法規，在提名期間，穆林先以代理部長身分履行職務直至參院通過任命，肯定會強力執行川普的邊境執法路線。

世報陪您半世紀

桑德斯 原住民 參議院

上一則

TikTok交易違法？科技業股東告川普、邦迪

下一則

民主黨及共和黨2參議員 支持穆林接掌國安部

延伸閱讀

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
本周參院聽證「最後一根稻草」川普準備開除諾姆

本周參院聽證「最後一根稻草」川普準備開除諾姆
參院否決限制川普戰爭權力決議案 為進一步對伊朗動武開綠燈

參院否決限制川普戰爭權力決議案 為進一步對伊朗動武開綠燈

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
美國稱已擊斃伊朗最高領袖哈米尼。(新華社)

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

2026-02-28 19:19
三名美軍在對伊朗的軍事行動中喪生。(美聯社)

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

2026-03-01 10:41
白宮2月28日公布一張川普總統(中)在佛州海湖莊園聽取中情局局長拉特克利夫(左)與國務卿魯比歐(右)、白宮幕僚長威爾斯(前右)簡報。(美聯社)

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

2026-02-28 22:04

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點