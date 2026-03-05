美將破天荒入油市交易？川普政府評估控制油價的各種選項

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導
隨著美國與以色列對伊朗的衝突升溫，原油與汽油價格大漲，川普政府正評估控制油價的各種選項，圖為華府一處加油站的油價顯示牌。（路透）
隨著美國與以色列對伊朗的衝突升溫，原油與汽油價格大漲，川普政府正評估控制油價的各種選項，圖為華府一處加油站的油價顯示牌。（路透）

美國財政部預計最快周四宣布一系列措施，以因應伊朗衝突推升能源價格，其中包括可能在原油期貨市場採取行動。

若華府直接介入原油期貨市場，將是前所未見的舉措。官員表示，這將是透過金融市場而非實體石油供應來影響能源價格。不過相關計畫細節尚未公布。

川普總統受訪時淡化油價上漲的影響。他表示，對汽油價格上升「並不擔心」，並稱戰事結束後價格將迅速回落，「如果上漲就讓它漲吧，這場軍事行動更重要」。

白宮內部顯然憂心忡忡。白宮幕僚長威爾斯與能源部長萊特已與石油業高層接觸，評估應對能源價格上漲的可能選項。能源與國安團隊也正研擬抑制油價措施。威爾斯據悉在內部會議中警告，若未能抑制油價上漲，對共和黨選情將是「災難性」打擊。

美國內政部長柏根表示，川普政府正評估一系列選項，包括釋出戰略石油儲備、放寬燃料摻混規定，以及為油輪提供保險與海軍護航，確保船隻安全通過荷莫茲海峽。柏根說，由美國國際開發金融公司提供油輪保險的計畫仍在制定中。

分析師與華府觀察人士提到更激進的可能選項，包括豁免燃料摻混要求，甚至由美國財政部直接交易原油期貨。不過分析師指出，金融工具對由實際供需主導的能源市場影響有限，效果要看政策細節。

另外，美國採取措施增加全球石油供應。川普政府發布為期30天的臨時許可，允許部分俄羅斯石油銷往印度。財政部長貝森特表示，此舉是為確保石油持續流入全球市場。根據許可，只要俄羅斯原油與石油產品在3月5日前裝船，並由印度企業購買並運往印度，即可完成交易。

與此同時，各國也開始採取行動因應衝突帶來的能源與金融衝擊。消息人士指出，中國正與伊朗磋商，希望允許運載原油與卡達液化天然氣的船隻通過荷莫茲海峽。中國約45%的石油進口依賴該航道。而阿聯傳出考慮凍結伊朗在阿聯的數十億美元資產，此舉可能限制伊朗獲取外匯和參與全球貿易的能力。

在政策干預預期與市場波動交錯之下，油價出現回落。最新行情顯示，德州原油（WTI）下跌1.8美元或2.22%至每桶79.21美元，布蘭特原油下跌1.63美元或1.91%至83.78美元。

伊朗 俄羅斯 白宮

美伊戰爭加劇 影響全球經濟前景

美產油全球第一 為什麼油價還被伊朗牽著走？

伊朗戰火 油價何時會衝破100美元大關？油市分析家有共識

原油價格漲逾6% 加油站價格將提升恐致通膨惡化 股市動蕩

