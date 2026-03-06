川普突撤換國安部長諾姆 參議員穆林接任

國土安全部部長諾姆成了川普總統第二任期第一個被開除的內閣閣員，導火線可能來自諾姆未經川普同意即花大錢做廣告。（路透）

川普 總統5日宣布撤換國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，並提名奧克拉荷馬州共和黨參議員穆林(Markwayne Mullin)接任其職位。諾姆雖然成為川普第二任期內，首位被開除的內閣部長，但川普同時任命她為「美洲之盾」(Shield of the Americas)特使，該計畫以「唐羅主義」(Donroe Doctrine)為指導原則，團結拉美國家負責維護西半球的安全。

川普總統提名共和黨參議員穆林接替諾姆出任國安部長，穆林是目前國會中唯一的一位原住民，也曾是格鬥選手。（美聯社）

諾姆將轉任「美洲之盾」特使

華爾街日報引述知情人士說法報導，川普早已對國土安全部近來爭議與內部管理混亂感到不耐煩，至少一周前就向白宮 顧問透露打算撤換國安部長。

不過，壓垮諾姆的最後一根稻草，是她日前在國會聽證會上的證詞。

恐因未經同意花大錢做廣告丟官

美聯社報導，諾姆3日在參院司法委員會作證時表示，川普批准一項耗資2億2000萬元的廣告計畫，但川普私下向幕僚與議員說，他本人從未同意該計畫，且對此十分惱怒。

消息人士透露，諾姆的首席顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)3日晚曾在白宮試圖安撫川普，但未能挽回局勢，川普表達不滿，會面很快結束。

川普當天晚上就告訴幕僚，他已做決定，並開始詢問參議員與顧問對穆林接任國安部長的看法。

川普打電話通知諾姆被開除

知情人士透露，諾姆5日在田納西州首府納許維爾準備就國安部執法議題發表演說並接受提問前數分鐘，川普打電話通知她被開除。

川普隨後在社群媒體 上發文稱，他已任命諾姆為「美洲之盾」計畫特使。

國會山莊報報導，「美洲之盾」是一項新的安全倡議，預計本周末在佛羅里達州邁阿密峰會上，由川普政府正式啟動。

「美洲之盾」是川普政府正在推動的新西半球安全倡議，其部分指導原則根據川普外交政策倡議「唐羅主義」制定，旨在加強美國與拉丁美洲、加勒比海國家的安全合作，重點包括打擊跨國犯罪與毒品走私、強化邊境執法合作，以及遏止非法移民與人口販運。

官員表示，該倡議希望建立類似區域安全網絡的合作機制，提升整個西半球的安全與執法協調能力，而諾姆未來將以特使身分，負責推動相關外交與安全合作，相關細節預計由川普本周末在佛州正式宣布。

諾姆得知被開除國安部長職務後，透過社群媒體發文感謝川普給予新的職務，並稱：「在這個新角色中，我能延續過去13個月擔任國安部長期間建立的夥伴關係與國安專業。」預期李萬度斯基將和諾姆一同離開國安部。

穆林：消息公開不久前才知接任

穆林5日在國會山莊表示，他在任命消息公開「前不久」，才得知川普提名他接掌國安部。

報導指出，穆林預訂3月31日接替諾姆出任國安部長，但這項人事案需經參院確認，尚不清楚諾姆何時正式卸任。