油價一路飆 川普不擔心：「要漲就漲吧」

編譯彭馨儀／綜合報導
美國汽油價比一周前漲了26分錢。不過川普總統5日接受路透(Reuters)獨家專訪表示，他不擔心汽油價隨著不斷擴大的伊朗戰爭而上漲，「如果汽油價要漲，那就漲吧。」

「我並不擔心。一旦行動結束，油價就會迅速回落。軍事行動遠比油價小漲重要得多，」川普說。

川普不打算動用世界上最大的緊急原油儲備「戰略石油儲備」(Strategic Petroleum Reserve，SPR)，並表示他相信伊朗附近石油運輸關鍵通道的荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)會保持暢通，因為伊朗海軍「都在海底了」。

但自衝突以來，全球油價已飆升16%。追蹤燃油價格的GasBuddy數據顯示，全美汽油平均價格較上周上漲26分錢，達到每加侖3.246元，是去年4月以來最高價。美國汽車協會(AAA)的數據類似。

匿名人士透露，白宮能源顧問告知川普助理，油價最初衝擊比預估要小，各界要有耐心。眾院議長強生(Mike Johnson)，也對擔憂油價上漲不以為然。

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)5日表示，白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)和能源部長萊特(Chris Wright)都已與石油公司負責人接觸，評估應對能源價格上漲的可能方案。

據了解，官員還在討論一系列其他方案，包括聯邦汽油免稅期(federal gasoline tax holiday)和放寬夏季汽油的環境法規，允許使用更高比率的乙醇汽油(blends of ⁠ethanol)。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)表示，正在推出綜合措施確保運油順利，但目前唯一方案是美國擔保油輪風險，以及承諾可能派遣海軍護航隊穿越荷莫茲海峽。能源產業高層表示，白宮在降低油價沒有太多政策選項。

政治分析家警告，選民對超高生活成本已不滿，油價再上漲，會衝擊11月期中選舉，考驗共和黨國會控制權。

共和黨 魯比歐 油價

美產油全球第一 為什麼油價還被伊朗牽著走？
能源價狂飆 川普派軍護航荷莫茲油輪 「後續更多行動」
伊朗戰火 油價何時會衝破100美元大關？油市分析家有共識
南加州油價周末跳漲2位數

