美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

執政1年 經濟未好轉 范斯:白宮不可能「1天之內」修復

編譯俞仲慈／綜合報導
副總統范斯。(美聯社)
副總統范斯。(美聯社)

總統川普選前承諾上任第一天起要大幅降低物價，不過執政一年以來，經濟狀況並未好轉，對此，副總統范斯受訪時坦言，白宮不可能「在一天之內」修復經濟。

范斯4日結束威斯康辛州行程返回華府途中，接受華盛頓郵報採訪時坦言，川普政府確實面臨嚴峻的經濟挑戰：「拜登政府任內實得薪資(take home pay)被侵蝕3000元，一天之內就能徹底解決問題的想法，雖然我很希望可以成真但根本不可能。」

范斯同時列舉白宮推動降低部分處方藥價格以及為雇主不提供退休帳戶的勞工設立退休帳戶等政策，為川普2.0施政辯護：「我認為我們當然可以提出一些建議，確保民眾更真實感受到美國繁榮，讓更多人從中受益。」

根據華郵、美國廣播公司新聞網(ABC News)以及民調公司益普索(Ipsos)進行的聯合民調顯示，近半數(48%)認為川普執政一年來美國經濟惡化，只有29%認為情況好轉；至於個人財務狀況，有22%表示改善、33%表示惡化，還有44%表示沒有變化。

民調也顯示，多數(53%)國人仍有能力負擔住房、三餐、水電瓦斯等基本生活開銷，但無論收入多寡，有半數受訪者坦言，負擔生活享受，例如外食、旅行、購新車等額外支出會感到拮据。

除了國內經濟難有起色，移民政策也讓愈來愈多人不滿，華郵最新民調顯示，川普二任移民政策支持率降至40%，比一年前減少10個百分點，更有58%國人認為遣返非法移民做法太過份，比去年秋季上升8個百分點。

儘管當前輿論要求聯邦處理非法移民問題「應保持言論與策略平衡」，但范斯受訪時仍堅稱「這不代表我們可以放棄移民既定進程」，並補充道：「當你化解選民一個擔憂後，他們又會關注下一個問題。」

身為天主教徒的范斯為川普二任移民政策極力辯護，不惜與教會翻臉：「我知道我的工作與教會不同，我的工作是確保國人生活的安全繁榮，必然導致政府與神職人員的衝突。」並強調：「我會努力以仁慈精神化解這種衝突。」

初期支持美攻擊伊朗 卡尼澳洲演說改口「有點遺憾」

陣營傳出批美襲伊聲浪 川普駁內訌：我就是MAGA

事前有被警告會衝擊選情 川普仍對伊朗動武：不在乎民調

同為移民 別成政客反移民打手

誰的「黃金時代」？多數美國人只感到「繁榮衰退」

范斯銜川普令 首波反詐行動拿明州開刀 暫停撥付2.6億白卡經費

