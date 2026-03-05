德州國會議員初選 共和黨克倫紹、民主黨克勞基特敗選

尋求「五連霸」的共和黨德州國會議員克倫紹（圖）3日初選敗給挑戰者、州眾議員托斯。（路透）

任期已經「四連霸」的共和黨德州聯邦眾議員克倫紹(Dan Crenshaw)，3日在初選當中敗給挑戰者、州眾議員托斯(Steve Toth)。德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)與同黨檢察長派克斯頓(Ken Paxton)將在5月的決選中，角逐聯邦參院的共和黨候選人提名。民主黨方面，現任德州聯邦眾議員克勞基特(Jasmine Crockett)在聯邦參議員初選輸給36歲政壇新秀、州眾議員塔拉里科(James Talarico)。

企業家出身的托斯角逐國會第二選區初選，獲得共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)背書，福斯新聞網4日分析，托斯出線意味著「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營勢力增強。

尋求「五連霸」的共和黨德州國會議員克倫紹3日初選敗給挑戰者、州眾議員托斯(圖)。(美聯社)

克倫紹與MAGA陣營的關係過去幾年出現波折，被MAGA基本盤質疑對川普總統不夠忠誠。克倫紹這次尋求連任，並沒有獲得川普或共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)背書。克倫紹是美國海軍海豹部隊(US Navy SEAL)前任成員，在戰鬥中失去一眼，目前任職有龐大影響力的眾院情報委員會。

競選期間，托斯把自己定位為忠誠的保守派，把克倫紹比喻為長期批評川普的前共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)。

尋求連任第五屆的孔寧、「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營力挺的派克斯頓，以及聯邦眾議員韓特(Wesley Hunt)於3日的競選中，都未取得超過50%的選票，得票前兩名的候選人將進入5月26日的決選。

現任德州聯邦參議員孔寧(下)與同黨檢察長派克斯頓(上)在3日初選,選票均未過半,將在5月複選,角逐聯邦參院的共和黨候選人提名。(美聯社)

孔寧的競選團隊及支持他的超級政治行動委員會投入巨資購買電視廣告，多數內容聚焦批評派克斯頓；派克斯頓2023年遭控濫用職權掩飾婚外情，並面臨彈劾程序，最終被判無罪。

民主黨人克勞基特是具有全國知名度的進步派女戰將，經常抨擊川普總統。不過，克勞基特想要換跑道角逐聯邦參議員卻在初選落敗。

德州民主黨參議員初選結果爆大冷門,現任德州國會議員克勞基特(右),敗給36歲政壇新秀、州眾議員塔拉里科(左)。(美聯社)

塔拉里科3日深夜在德州奧斯汀(Austin)發表勝選談話說：「今天晚上，我們的選舉結果震撼全國。我們還在等候官方數據，但我們對於共同建立的這場運動有信心。每一張選票都要列入計票，所有的聲音都必須被聽到。」

此外，北卡羅來納州兩黨初選結果一如預期，共和黨北卡聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)退休之後的席次空缺，將由民主黨籍前北卡州州長庫柏(Roy Cooper)與共和黨全國委員會(RNC)前主席瓦利(Michael Whatley)一較高下