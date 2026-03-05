我的頻道

陣營傳出批美襲伊聲浪 川普駁內訌：我就是MAGA

編譯莊瑞萌／綜合報導
川普強硬回應「我就是MAGA」，強調美襲伊朗行動是在保障國安。（路透）

川普總統下令「史詩怒火行動」空襲伊朗，卻遭卡爾森(Tucker Carlson)等「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營大將批評背叛「美國優先」與和平承諾，質疑其為以色列而戰。川普則強硬回應「我就是MAGA」，強調行動是在保障國安。儘管多數保守派仍支持，但民調顯示逾半美國民眾反對開戰。分析指出，這場衝突考驗川普對保守派陣營的影響力。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，前福斯新聞(Fox News)主持人卡爾森(Tucker Carlson)3日在播客中表示，「這是以色列的戰爭，不是美國的戰爭，」另一位在網路擁有龐大粉絲的前福斯新聞主持人凱利(Megyn Kelly)也在2日的播客中呼應，「沒有人應該為另一個國家而死。」

「每日電訊報」(Daily Wire)播客主持人沃許(Matt Walsh) 2日則請求保守派同僚停止支持川普的軍事行動，「我受不了這些心理操縱了，」他在X平台上寫道。

對此，川普對「批評者代表MAGA運動」的說法嗤之以鼻，2日他接受獨立記者貝德(Rachael Bade)訪問時直言，「MAGA就是川普，」並強調MAGA支持者喜愛他所做的一切。白宮發言人威爾斯(Olivia Wales)也重申，「川普總統就是MAGA，MAGA就是川普，」並表示名為「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)的任務是落實美國優先。

阿拉巴馬大學(University of Alabama)新聞學教授鮑爾(A.J. Bauer)表示，批評聲浪之所以擴大，部分原因在於政府至今仍未提出足夠清晰的對伊朗戰略論述，讓保守派難以形成一致立場。

科爾蓋特大學(Colgate University)政治學教授羅森菲爾德(Sam Rosenfeld)則指出，這場爭議也反映出川普在右翼政治中的影響力面臨新的挑戰，「這些變化正逐漸削弱他(川普)對右翼政治話語的象徵性控制，」他說。

儘管這些反戰聲音引發關注，但在保守派陣營中仍屬少數。「華盛頓郵報」分析79位保守派政治人物與評論員的5000份網文與播客，顯示多數人支持此次行動，僅少數人堅決反對。

不過，民意調查顯示情勢並非對川普有利，「華盛頓郵報」周末進行即時民調發現，52%的國人反對川普空襲伊朗，僅39%表示支持。

