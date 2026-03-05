期中選舉初選 川普背書仍有效 巨額募款、AI資金挹注也成觀察指標

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
2026初選季節開始，川普總統名字不在德州共和黨國會議員初選的選票上，但川普影響力無所不在，他所支持的德州共和黨國會議員初選候選人，幾乎都提名連任成功。(美聯社)

期中選舉11月即將登場，多州3日舉行兩黨初選，成為選情觀察指標。

川普總統的名字雖然不在德州初選選票上，卻有龐大影響。所有獲得川普背書的候選人幾乎都在3日勝選，或者在進入第二輪(runoff)選舉時位居領先。唯一例外是獲得川普背書的德州國會議員龔薩雷斯(Tony Gonzales)尋求連任第23國會選區，初選卻微幅落後擁槍權倡議人士赫雷拉(Brandon Herrera)，接下來將進入第二輪選舉。

勤跑基層依然重要

民主黨德州聯邦參議員初選當中，36歲州眾議員塔拉里科(James Talarico)打敗現任聯邦眾議員克勞基特(Jasmine Crockett)。克勞基特是進步派媒體的常客，經常對川普及共和黨發表尖銳批判，塔拉里科形象相對溫和，經常發表宗教信仰與政治相互關聯的看法。

克勞基特的競選策略主要依靠氣氛營造、媒體曝光，但缺乏嚴謹的政治與基層運作。相較之下，塔拉里科有規模較大的運作團隊，聚焦以傳統手段爭取選民支持、動員催票。

德州選舉耗資驚人

多年來，民主黨金主經常獲得告知說，贊助資金將能幫助德州「由紅轉藍」，但承諾一直沒能兌現。

前民主黨德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)為了角逐聯邦參議員，2018年投入8000萬元選舉，最後還是輸給克魯茲(Ted Cruz)。

今年民主黨大手筆選舉的傳奇可能又有新篇章，民主黨陣營認為塔拉里科是有勝算的候選人，希望他在初選的亮麗表現能吸引全國的民主黨贊助者。

到目前為止，塔拉里科選舉募款已經超過2000萬元大關，差不多等於前民主黨德州聯邦眾議員歐瑞德(Colin Allred)上次選舉挑戰克魯斯時在相同時間點的募款成果。歐瑞德挑戰克魯斯的對決，創下德州史上最昂貴的選舉紀錄，雙方花費都超過9000萬元。

AI資金救北卡眾議員?

現任北卡羅來納州聯邦眾議員富希(Valerie Foushee)初選僅以1000票領先挑戰者阿拉姆(Nida Allam)。AI公司Anthropic資助的政治組織為富希投入160萬元，在選舉後期發揮拉抬效果。

