Anthropic拒鬆綁軍用AI 川普下令聯邦機構停用

川普總統27日下令政府各機構停用Anthropic提供的AI技術，OpenAI立即表示正與五角大廈洽談合作。（美聯社）

五角大廈 與人工智慧新創公司Anthropic對於AI 安全防護措施看法分歧，緊張關係持續數周，川普 總統27日下令聯邦政府停止與Anthropic合作，使得衝突進一步升溫。川普在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「我正在指示美國政府所有聯邦機關立即停用Anthropic技術。我們不需要也不想要它，不會再跟他們做生意。」

Anthropic被列「供應鏈風險」

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)則在社群網站X發文表示，將把Anthropic列為「供應鏈風險」，華盛頓郵報指出，政府此舉是把Anthropic列入影響深遠的國家安全黑名單。相關命令指示聯邦機構立即停止使用其技術，並禁止任何與軍方有業務往來的公司與其合作，且即刻生效。

「供應鏈風險」認定可說是非同尋常的升級舉措，將美國一家主要的人工智慧公司與被視為對國家構成威脅的中國和俄羅斯企業並列。

五角大廈要求對AI模型所有合法使用情境掌握完全控制權，限期Anthropic公司在27日下午5點之前同意，但Anthropic拒絕讓步。

川普批Anthropic瘋狂左翼

川普表示，使用Anthropic的AI工具Claude模型的國防部等機構，將有六個月的逐步汰除期。川普說，如果Anthropic在這段過渡時期不願配合，將面臨民事與刑事後果。川普形容Anthropic公司是「左翼瘋狂份子，強迫國防部服從他們的服務條款而不是憲法」，「他們的自私正讓美國人的生命陷入風險，使我們的軍隊處於危險之中，並讓國家安全岌岌可危」，並說Anthropic對五角大廈採取強硬立場是大錯特錯。

阿莫戴：基於良心無法同意

Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)26日發表聲明說：「基於良心，我們無法同意他們的要求。」

Anthropic公司與五角大廈的合約價值約2億元。Anthropic設法在合約當中納入保護條款，禁止AI模型使用在自動武器與大規模國內監視。五角大廈則說，軍方擁有最終權力，得以在法律範圍之內決定如何使用AI技術。

Claude模型使用於聯邦政府各個部門，從事任務包括文件摘要、數據分析等。谷歌(Google)與OpenAI的員工已在網路請願書連署，敦促公司安全防護底線維持不變。

川普下令聯邦機構停用Anthropic技術，讓其他AI公司為如何拿捏底線分寸陷入掙扎。

OpenAI正與五角大廈洽談

華爾街日報報導，OpenAI共同創辦人奧特曼(Sam Altman)26日告訴員工說，公司正在跟國防部洽談OpenAI的模型是否可以在跟Anthropic安全防護措施保持等級相同的情況下使用於機密情境。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)的人工智慧新創公司xAI是除了Anthropic之外，唯一獲准在機密環境使用的AI公司。

專家表示，川普政府這項戲劇性的介入行動，影響恐怕不僅止於美國政府與 Anthropic 之間的關係，還可能使政府與其他人工智慧開發商的合作更加複雜，尤其是在國防相關的工作。