我沒看到 上網貼歧視影片描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普刪文切割不道歉

總統川普6日在白宮南草坪接受媒體訪問。（美聯社）

總統川普 的「真實社群」帳號轉發一段具歧視意味的影片，將前總統歐巴馬 夫婦描繪為猴類形象，引發政壇跨黨派強烈批評後罕見刪文。路透報導，川普事後譴責該影片，但表示不會道歉。

這支一分鐘影片放大川普宣稱他在2020年選舉敗選是因舞弊所致的錯誤說法，並在接近尾聲處剪接進一小段顯然由人工智慧（AI）生成的片段，畫面為跳舞的靈長類動物，疊加上歐巴馬夫婦的頭像。白宮 起初為該貼文辯護，但在發布約12小時後、於6日清晨刪除。一名白宮官員表示，「是一名白宮幕僚誤發該篇貼文」，目前已經撤下。

川普稍晚被問及是否譴責影片內容時回應說：「當然譴責」，並解釋他只看了影片的「第一部分」，未看到引發爭議的最後一幕。

他說：「我沒有看完整段，只看了前面那一段，那一段其實是在講投票機器的選舉舞弊，有多腐敗、多噁心。後面我就交給其他人處理了。一般來說，他們會把整段都看完，但我猜這次有人沒有。」

歐巴馬夫婦的發言人拒絕置評。一名川普顧問稍早向路透表示，川普在5日深夜貼文發布前並未看過該影片，事後得知內容後即下令刪除。相關官員拒絕具名，白宮也未回應媒體對於涉事幕僚身分的詢問；不過，依該名顧問說法，能直接存取川普社群媒體帳號的僅限少數高層助理。

共和黨內部分國會議員呼籲川普為此道歉並刪除貼文，也有議員私下就此事與白宮聯繫。對於要求道歉的聲音，川普則回應說：「我沒有犯錯。我的意思是，我每天會看很多東西，成千上萬的內容。」顯示他對於爭議貼文刪除後，仍不願承認自身責任。