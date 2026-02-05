川普稱華許若有升息的念頭 就不會拿到Fed主席提名

華許（Kevin Warsh）已被美國總統川普提名出任下屆聯準會主席。（路透）

美國總統川普 周三（4日）表示，如果華許曾經表達過升息的念頭，他就不會拿到聯準會 （Fed）主席的提名。

川普周三接受NBC News專訪時說：「如果他（華許）走進來說：『我要升息』，那他就不會得到這份工作。不會。」川普認為，Fed將會降息「沒有太多懸念」，因為「我們的利率太高」。

專談中問到，華許是否明白總統希望他下調基準利率，川普回答：「我認為他明白，但我覺得他本來也就要這麼做。」

川普此番最新的評論，可能會在華許提名認可程序中，成為話柄，因為聯準會的獨立性將是提名確認過程中的核心議題。

參議院銀行委員會的共和黨參議員Thom Tillis已誓言，在司法部結束對Fed總部整修工程的調查之前，他將阻止川普提名的任何人選進入聯準會。

即將於5月卸任的Fed主席的鮑威主張，這項調查是對聯準會獨立決定貨幣政策的幾乎不加掩飾的攻擊。川普政府官員否認，但川普本人已連續數月施壓鮑爾，要求降息。

美國財政部長貝森特 同一天在國會的一場聽證會上，則是迴避了總統是否有權開除聯準會理事的問題。川普以Fed理事庫克（Lisa Cook）涉嫌貸款詐欺為理由，欲解雇她，相關訴訟現正在最高法院審理。

貝森特表示，他不是律師，對總統是否有權僅因政策主張不同就令Fed理事去職，他也沒有看法。他說：「我們必須等最高法院怎麼說。」

在聽證會上被議員問到聯準會是行政機構還是立法機構時，貝森特回答：「我認為它是一個獨立機構。」