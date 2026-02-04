打臉紐時「讓步說」 川普：將向哈佛求償10億

川普總統3日否認媒體報導稱他已放棄向哈佛大學求償2億元，並稱他將要求哈佛大學 「賠償」10億元，且應改刑事調查。圖為行人從哈佛大學標牌前走過。(路透)

紐約時報2日報導，哈佛大學 在與川普 政府持續進行和解談判時，已取得政府的部分讓步，不再要求2億元和解金。對此，川普總統同日深夜表示，紐時的報導「完全錯誤」，他的政府將向哈佛大學求償10億元，兩方分歧看來不僅未縮小，而且更加深。

多家媒體報導，川普在自家社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「我們現在正尋求10億元的損害賠償，並希望未來與哈佛大學不要再有任何瓜葛。」

川普政府官員指控哈佛等大學推廣所謂的「覺醒」(woke)意識形態，並在挺巴勒斯坦抗議期間未能充分保護猶太學生，因此提出法律訴訟並要求支付巨額賠償金。

批評人士則稱，這是川普政府對自由派大學發起的施壓行動。

去年夏季，同為常春藤盟校的哥倫比亞大學(Columbia University)同意向川普政府支付2億元，並承諾遵守禁止在招生或聘雇中考量種族因素的規定。

但紐時2日稍早報導，歷經漫長談判後，川普已撤回政府要求哈佛支付2億元和解金的主張。

川普去年9月曾向媒體表示，與哈佛的談判已接近達成5億元的和解協議，內容包括設立職業學校。

但川普2日深夜發文提到：「他們想要一套複雜的職業培訓方案，但被拒絕了，因為那完全不足，且在我們看來難以成功。」

他又說：「這只不過是哈佛試圖擺脫支付超過5億元大筆現金的一種方式，考量到他們犯下的嚴重且惡劣的不法行為，這個金額應該要高得許多。」但川普並未具體說明哈佛涉嫌違反哪些法律。

紐時3日發表聲明為其報導辯護，表示川普總統及其政府一再展現出批評準確報導的模式，2日的報導基於廣泛的採訪與調查，包括與哈佛大學及川普政府官員的對話，是關於川普政府運用財務與法律壓力，試圖與哈佛大學達成協議的一系列報導中最新的一篇。