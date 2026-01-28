拉抬11月選情 川普用退稅換選票 考驗IRS發放速度

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
面對期中選舉，川普總統將根據「又大又美法」增加1000多億元退稅，希望納稅人能在選舉時用選票支持共和黨。(美聯社)
面對期中選舉，川普總統將根據「又大又美法」增加1000多億元退稅，希望納稅人能在選舉時用選票支持共和黨。(美聯社)

華爾街日報26日分析，面對今年即將到來的期中選舉，川普總統做出風險極高的賭注，今年將根據「又大又美法」增加1000多億元退稅，希望納稅人能在選舉時用選票支持共和黨。但是，這項策略讓縮編規模的國稅局(IRS)承受壓力，必須迅速完成稅款發放。

年度報稅季已於26日開始，這個報稅季估計將比上一個報稅季3290億元退稅再多1000億元，用意則在拉抬共和黨陷入低迷的選民支持度。民眾對川普的經濟領導力信心下跌，經濟成長雖然優於預期，美國人依然對於生活開銷一路漲、就業市場放緩而焦慮不安。

報導指出，稅收政策策略(tax-policy strategy)道理頗為簡單：把錢放進民眾荷包，選舉時就能收穫成果，可是實際層面卻有高難度，不保證成功。

人員裁撤之後的國稅局必須高效率發放退稅，迅速回答納稅人問題。共和黨還要確保選民了解何時能拿到更多退稅，政治紅利帶來的好感要讓選民到了11月投票時依然記憶猶新。

川普2025年7月4日簽署生效的「又大又美法」，內容包括為老年人、領取小費勞工、高稅州居民等對象減稅。共和黨表示，法案主旨就是為勞工家庭減稅。

去年超過五分之三的美國家庭收到退稅，平均金額3167元，財政部估計今年退稅金額平均會多出1000元。

共和黨在法案設計中，把退稅增加最多的重心放在中產階級以及中高收入族群。至於收入位於最低20%的家庭，幾乎無人從新法受益，因為低收入族群很少繳所得稅，即使擴大扣除額也沒有幫助。

許多納稅人喜歡打電話詢問稅法或申請退稅問題，尤其是老年人，諮詢電話數量激增，恐將讓國稅局電話客服中心癱瘓。雖然許多流程已經自動化，國稅局與納稅人的通信往來仍是紙本，現在正在處理的是去年10月收到的信函。監督機構警告說，今年報稅季節積案數量可能大幅增加。

國稅局由重新調整之後的領導階層管理也是重大考驗。直到2025年8月之前，國稅局局長換過六人，後來才由財政部長貝森特兼代理局長。

退稅 國稅局 共和黨

