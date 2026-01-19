我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

農業部長喊「雞肉+青菜+玉米餅 3元搞定一餐」 WSJ實測：吃不飽

編譯彭馨儀／綜合報導
農業部長羅林斯提出雞肉、青菜、玉米餅再加一樣配菜，3元可以完成晚餐。圖為羅林斯14日在白宮向川普總統報告有關全脂牛奶對幼童的好處。(路透)
農業部長羅林斯提出雞肉、青菜、玉米餅再加一樣配菜，3元可以完成晚餐。圖為羅林斯14日在白宮向川普總統報告有關全脂牛奶對幼童的好處。(路透)

農業部長羅林斯(Brooke Rollins)日前公開表示，雞肉、青菜、玉米餅(tortilla)再加一樣配菜，3元可以搞定一餐。

華爾街日報記者依照羅林斯的建議，分別在波士頓和紐奧良的超市採購，做出3元餐，但是分量吃不飽。

首先在波士頓的羅氏兄弟超市(Roche Bros. Supermarket)，選一塊去皮雞胸肉4盎司，配上一杯超市自有品牌的冷凍花椰菜和一張麵粉荷葉餅(這家超市不賣玉米餅)，總共花費2.61元，如果照羅林斯說的加一樣配菜，那就選擇一盎司超市自有品牌的佛蒙特州特級白切達起司，這餐總共花費2.96元。如果再來一份波士頓特色菜，罐裝蛤蜊濃湯，就會變成3.64元。

如果雞肉分量增加到6盎司，並再加一盎司額外起司，那就是4.89元。

政府的飲食指南建議，每日蛋白質攝取量應遠超過3盎司。例如，根據聯邦農業部(USDA)的數據，一個每天攝取2000卡路里的人應該食用三到四份熟肉或海鮮。其它選擇包括豆類和扁豆。

密西根州立大學食品經濟學者奧帝嘉(David Ortega)表示，政府的估算並非總是能充分考慮各種變數，例如居住地以及購物和準備食物的時間，這使得最理想的情況對低收入家庭來說更難實現。

普渡大學農業經濟學教授約瑟夫·巴拉加塔斯(Joseph Balagtas)表示，他同意羅林斯的觀點，新的飲食指南仍然允許民眾選擇價格合理的食物，儘管USDA建議增加蛋白質攝入，並推薦牛排、鮭魚和酪梨等相對昂貴的食物，其中牛肉一直在漲價，12月零售價比去年同期上漲16%但他指出，也有一些相對便宜的替代品。

在紐奧良一家超市Rouses Market，可以花不到3元買到USDA推薦的簡餐。

一包30張玉米餅，每張不到0.1元，4盎司冷凍生雞胸肉1.1元，再加上一杯冷凍花椰菜和一杯牛奶，總共2.39元。

這樣還可以再買一杯0.31元的巧克力布丁。

Rouses的線上雜貨配送員喬丹·科澤特(Jordan Corzette)說，過去一年他駕車至少在20個州到處採購，他說，在什麼都漲價的年代，強推3元就能吃飽一餐，簡直是場徹頭徹尾的鬧劇。

波士頓 花椰菜 農業部

上一則

響應川普 Bilt推利率上限10%信用卡 支付房租、房貸還有獎勵

下一則

降低生活成本 僅16%共和黨人認為川普「貢獻很大」

延伸閱讀

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測：吃不飽

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測：吃不飽
新年新制度／5州糧食券禁買汽水糖果 9州降所得稅率

新年新制度／5州糧食券禁買汽水糖果 9州降所得稅率
NBA／灰狼逆轉公鹿 戈貝爾寫籃板里程碑

NBA／灰狼逆轉公鹿 戈貝爾寫籃板里程碑
川普紓困農戶120億元 經費來自關稅收入 明年2月底到位

川普紓困農戶120億元 經費來自關稅收入 明年2月底到位

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲