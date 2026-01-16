Fed鮑爾遭刑事調查擾亂新任主席之爭 提高沃勒、華許的優勢

我的頻道

編譯簡國帆／即時報導
Fed前理事華許。（路透）
川普政府對聯準會（Fed）主席鮑爾展開刑事調查，正攪亂Fed新任主席之爭的前景，呼聲最高的白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）將面臨更嚴格的檢視，提高了Fed前理事華許（Kevin Warsh）和現任理事沃勒（Christopher Waller）的優勢。

這場接班人之爭一直都是華許和哈塞特之間的「兩個凱文」爭奪戰。哈塞特靠著和川普總統的親密關係，成為主要人選，但司法部的調查可能讓這項資產變成負債。

哈塞特日前受訪時表示，希望鮑爾一切順利，但也把這場訴訟和例行監督相比擬，引發經濟學家和分析師的批評，認為這番話對一個尋求領導Fed的人選來而言，並不恰當，例如曾在歐巴馬政府擔任經濟顧問的佛曼，他2017年在川普第一任期協助促成一封聯名信，支持哈塞特出任白宮經濟顧問委員會（CEA）主席。

這場調查也已招致國會的反彈，共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）和穆考斯基（Lisa Murkowski）都已表示，在這起調查解決前，不會投票支持任何提名人。身為參院銀行委員會成員的提里斯，抱怨可能不只是嘴上說說，他可能在民主黨人的支持下，以具體行動阻礙提名人選投票。

提里斯說，任何被認為親近川普的人選，都將面對更嚴苛的獨立性質疑，挑選和川普關係不算親近的沃勒，無疑可望化解許多疑慮。

兩黨議員都質疑這起刑事調查的基礎，好幾位共和黨人都已表示，不希望這場調查升級為刑事起訴。在川普首任期擔任NEC主任的庫德洛認為，在司法部撤回對鮑爾的調查之前，川普可能都無法提名他偏好的Fed新任主席。

其他分析師也說，若提名表決過程演變為對Fed獨立性的投票，沃勒原先缺乏和川普決策圈連結的最大負債，可望轉變為資產。

同時，川普也持續讓他的顧問摸不著頭緒，知情人士指出，這場提名仍是華許和哈塞特之間的爭奪，但領先者「每天都不一樣」，川普最近向顧問團暗示，他傾向讓哈塞特留任原職，因為他很欣賞哈塞特公開捍衛他政策的方式，但其他顧問又在尋找NEC主任的接任人選。

一些支持哈塞特和華許的川普盟友說，若鮑爾遭遇的刑事調查升級，可能讓哈塞特在參院和未來Fed同僚之間的名聲蒙塵，可能讓華許獲得優勢。

知情人士表示，川普去年12月和華許面談時，對華許的表現印象深刻。2006-2011年擔任Fed理事的華許，還沒公開評論這場調查，但在這場調查公開前，華爾已公開駁斥對於川普攻擊Fed的憂慮，認為鮑爾是引火自焚。

此外，川普政府還有另一個更實務的考量：希望確保鮑爾「裸退」：在5月卸下Fed主席職務時，同時也卸下任期預定2028年1月屆滿的理事職務。

這場調查使各界益加認為，若川普政府以訴訟迫使鮑爾請辭，鮑爾反而更不會離開Fed，但分析師說，若在Fed內部受敬重的沃勒雀屏中選，鮑爾可能在卸下主席的同時，也卸任理事。如此可望讓川普能夠提名兩位理事接任人選：任期預定本月底到期的米倫、以及5月的鮑爾。

Fed現任理事沃勒。（路透）
